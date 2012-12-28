В Липецкой области сохраняется сухая погода

Температура останется выше привычного.

В ближайшие трое суток Липецкая область останется на западной периферии антициклона, существенных осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 5-7 градусов тепла, что на 4-6 градусов выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 5 ноября в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер переменный, 2-7 м/сек. Температура ночью будет от 0 до +5 градусов, днем – от +6 до +11.В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью будет от +2 до +4 градусов, днем – от +8 до +10 градусов.День 5 ноября стал самым теплым в Липецке в 2019 году, тогда в городе было +13. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1956 году – 16 градусов мороза.