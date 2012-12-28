Происшествия
Мошенники обманули липецкую старушку под предлогом проверки денежных купюр
Мошенники, угрожая уголовным преследованием, похитили у 80-летней женщины 900 тысяч.
Для придания убедительности мошенник пригрозил пенсионерке уголовным наказанием за отказ предоставить средства.
Затем к бабушке пришел лже-бухгалтер, забрал деньги и оформил расписку без указания суммы, даты и других реквизитов.
Конечно же, никто деньги пенсионерке не вернул.
— В отделе полиции № 8 Липецка возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, — сообщили в УМВД России по Липецкой области.
