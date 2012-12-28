Мошенники обманули липецкую старушку под предлогом проверки денежных купюр

Мошенники, угрожая уголовным преследованием, похитили у 80-летней женщины 900 тысяч.

В Липецке возбуждено уголовное дело о мошенничестве в отношении 80-летней пенсионерки. Аферист, представившийся сотрудником спецслужб, убедил женщину передать свои наличные сбережения для якобы необходимой проверки наличных денег в казначействе. Общая сумма накоплений составила 900 тысяч рублей.Для придания убедительности мошенник пригрозил пенсионерке уголовным наказанием за отказ предоставить средства.Затем к бабушке пришел лже-бухгалтер, забрал деньги и оформил расписку без указания суммы, даты и других реквизитов.Конечно же, никто деньги пенсионерке не вернул.— В отделе полиции № 8 Липецка возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, — сообщили в УМВД России по Липецкой области.