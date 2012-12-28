Компания из Подмосковья не сумела уложиться в срок и открыть сегодня мост на Плехановском спуске
Происшествия
638
сегодня, 16:24
4
32-летняя липчанка не открывала дверь приставам и ругалась матом
Женщину оштрафовали за воспрепятствование законной деятельности судебных приставов.
По данным объединённой пресс-службы судебной системы Липецкой области, во время исполнения принудительного привода женщина отказывалась открывать дверь в квартиру, добровольно проходить в служебный автомобиль, а также выражалась нецензурной бранью.
На законные требования судебных приставов прекратить противоправные действия она не реагировала.
В результате за неповиновение приставам липчанку оштрафовали на тысячу рублей.
0
1
0
0
4
Комментарии (4)