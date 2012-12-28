32-летняя липчанка не открывала дверь приставам и ругалась матом

Женщину оштрафовали за воспрепятствование законной деятельности судебных приставов.

Советский суд привлёк 32-летнюю липчанку к административной ответственности за воспрепятствование законной деятельности судебных приставов (по статье 17.8 КоАП РФ).По данным объединённой пресс-службы судебной системы Липецкой области, во время исполнения принудительного привода женщина отказывалась открывать дверь в квартиру, добровольно проходить в служебный автомобиль, а также выражалась нецензурной бранью.На законные требования судебных приставов прекратить противоправные действия она не реагировала.В результате за неповиновение приставам липчанку оштрафовали на тысячу рублей.