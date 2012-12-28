Все новости
19-летние подруги пять месяцев обманывали Wildberries
Происшествия
Зона красного уровня расширилась
Происшествия
Мать старшеклассницы присвоила собранные с класса на выпускной деньги
Происшествия
Эпичный полет «Чери» по улице Неделина сняла камера наблюдения
Происшествия
Два БПЛА сбиты над Липецкой областью
Происшествия
В овраге у водоёма нашли полускелетированный труп
Происшествия
Неизвестный мужчина погиб на грязинской трассе
Происшествия
Сирены в Липецке: объявлен красный уровень
Общество
«Школа №77. Хотели позаниматься на спортивной площадке. Бах! Территория закрыта»
Общество
4 ноября липчан угостят на Городище
Общество
Эпичный полет «Чери» по улице Неделина сняла камера наблюдения
Происшествия
Коллективку и Сокол соединил новый мост
Общество
Компания из Подмосковья не сумела уложиться в срок и открыть сегодня мост на Плехановском спуске
Общество
«Чери» вынесло на встречную полосу Неделина: разбиты четыре автомобиля
Происшествия
32-летняя липчанка не открывала дверь приставам и ругалась матом
Происшествия
В Липецкой области сухо и до +10
Погода в Липецке
Версия об обстреле трамвая пока не подтверждается
Происшествия
На трех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Сотрудники НЛМК отмечены ведомственными наградами
НЛМК Live
Липецкая вечЁрка: три трупа, афера с Wildberries на 3,2 миллиона, и еда на Городище
Общество
Происшествия
638
сегодня, 16:24
4

32-летняя липчанка не открывала дверь приставам и ругалась матом

Женщину оштрафовали за воспрепятствование законной деятельности судебных приставов.

Советский суд привлёк 32-летнюю липчанку к административной ответственности за воспрепятствование законной деятельности судебных приставов (по статье 17.8 КоАП РФ).

По данным объединённой пресс-службы судебной системы Липецкой области, во время исполнения принудительного привода женщина отказывалась открывать дверь в квартиру, добровольно проходить в служебный автомобиль, а также выражалась нецензурной бранью.

На законные требования судебных приставов прекратить противоправные действия она не реагировала.

В результате за неповиновение приставам липчанку оштрафовали на тысячу рублей.
Комментарии (4)

Сначала новые
Глаза на лоб
сегодня, 20:00
Штраф конечно за оскорбление представителя власти огромный
Что
сегодня, 19:30
от неё хотели?
Сколько
сегодня, 19:29
она задолжала?
Ахахахаха
сегодня, 19:16
1000 руб. Штраф ))))
