Помидоры по цене мяса
Итоги недели: цены.
Корзина с дорогими продуктами тоже подешевела — на 2 рубля.
В магазинах появились сорта сливочного масла подешевле. По мнению экспертов, цены на него уже достигли потолка покупательской способности и в ближайшее время повышаться не будут. Кстати, средняя стоимость килограмма сливочного масла в России составляет 1196 рублей 66 копеек, или 239 рублей 33 копейки за 200 граммовую пачку.
Понемногу растут цены на яйца. А в магазине, где охлажденных кур продавали по самым низким ценам, птицы в этот раз не было.
Дорожают бананы. Если дело пойдет так и дальше, они сравняются по стоимости с такими экзотическими фруктами, как манго и помело.
Зато на Центральном рынке вовсю предлагают отечественные фрукты и овощи. Несмотря на то, что Хеллоуин или Тыквенный Спас (кому, как нравится) уже прошел, на прилавках полно тыкв. Причем самых разных форм и расцветок.
— Их охотно покупают для фотосессий, — нахваливал свой товар огородник.
Некоторые его коллеги, в рекламных целях, тыквы разрисовывают:
— 70 рублей все удовольствие, что не сделаешь, чтобы купили!
За килограмм маленьких помидорчиков, привезенных из Воронежа, на Центральном рынке просят 500 рублей.
— Если бы не покупали, мы бы не привозили. Да и Новый год уже близко! Вы в магазинах посмотрите, там черри в коробочках продают по 200 граммов, — объясняла, как образуется цена, продавщица.
До Нового года, конечно, еще далеко. Кстати, цены на главный фрукт этого праздника — мандарины, кажется, прямо пропорциональны его размерам — чем меньше плоды, тем они дороже.
