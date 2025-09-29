Все новости
Эпичный полет «Чери» по улице Неделина сняла камера наблюдения
Происшествия
В овраге у водоёма нашли полускелетированный труп
Происшествия
Ночью в Липецкой области уничтожены шесть БПЛА
Происшествия
«Чери» вынесло на встречную полосу Неделина: разбиты четыре автомобиля
Происшествия
С крыши дома на Советской бросали бутылки под ноги прохожих
Происшествия
43-летнего ельчанина обнаружили мёртвым
Происшествия
Коллективку и Сокол соединил новый мост
Общество
Липецкая вечЁрка: три трупа, афера с Wildberries на 3,2 миллиона, и еда на Городище
Общество
Компания из Подмосковья не сумела уложиться в срок и открыть сегодня мост на Плехановском спуске
Общество
Версия об обстреле трамвая пока не подтверждается
Происшествия
Общество
1205
сегодня, 10:05
28

Помидоры по цене мяса

Итоги недели: цены.

За неделю наш набор дешевых продуктов снизился в цене на 4 рубля 37 копеек. Мелочь, а приятно!



Корзина с дорогими продуктами тоже подешевела — на 2 рубля.



В магазинах появились сорта сливочного масла подешевле. По мнению экспертов, цены на него уже достигли потолка покупательской способности и в ближайшее время повышаться не будут. Кстати, средняя стоимость килограмма сливочного масла в России составляет 1196 рублей 66 копеек, или 239 рублей 33 копейки за 200 граммовую пачку.



Понемногу растут цены на яйца. А в магазине, где охлажденных кур продавали по самым низким ценам, птицы в этот раз не было.



Дорожают бананы. Если дело пойдет так и дальше, они сравняются по стоимости с такими экзотическими фруктами, как манго и помело.



Зато на Центральном рынке вовсю предлагают отечественные фрукты и овощи. Несмотря на то, что Хеллоуин или Тыквенный Спас (кому, как нравится) уже прошел, на прилавках полно тыкв. Причем самых разных форм и расцветок.



— Их охотно покупают для фотосессий, — нахваливал свой товар огородник.

Некоторые его коллеги, в рекламных целях, тыквы разрисовывают:

— 70 рублей все удовольствие, что не сделаешь, чтобы купили!



За килограмм маленьких помидорчиков, привезенных из Воронежа, на Центральном рынке просят 500 рублей.

— Если бы не покупали, мы бы не привозили. Да и Новый год уже близко! Вы в магазинах посмотрите, там черри в коробочках продают по 200 граммов, — объясняла, как образуется цена, продавщица.

До Нового года, конечно, еще далеко. Кстати, цены на главный фрукт этого праздника — мандарины, кажется, прямо пропорциональны его размерам — чем меньше плоды, тем они дороже.

цены
дороже/дешевле
2
1
3
1
2

Комментарии (28)

Телевизор
1 минуту назад
Сыто, весело и довольно живут дорогие липчане!
Ответить
И
31 минуту назад
Что дальше?
Ответить
Липчанин 1
сегодня, 12:33
Скоро будет как при пьянюшке Ельцине цены будут в миллионах, каждый день повышаются.
Ответить
САИ
сегодня, 12:02
Да всё понятно, помидоры теперь выращивают на яблонях в Агрономе, а бананы в Усмани на картофельных плантациях.
Ответить
Мужик с Агронома
25 минут назад
Да ну?!
Ответить
Хм
сегодня, 11:56
Так ноябрь уже, какие помидоры?
Ответить
Кукун
сегодня, 11:46
Такие же помидоры- черри на Центральном рынке Воронежа - 350 рублей. Торгуют напрямую с теплиц, всех видов. Сам покупал неделю назад.
Ответить
Липчанин
сегодня, 11:46
Закономерный итог тридцати лет капитализма
Ответить
А
сегодня, 11:40
Помидоры теперь только из теплиц, химические, пользы в них нет. До свидания, помидоры, до лета!!!
Ответить
Лёха
сегодня, 11:39
Вчера приготовил себе обед: рис с рёбрышками! Ах, как не хватало хрустящего летнего салата – помидорчик, огурчик… Всё равно хочется свежего салатика. Тот же кабачок я летом вообще не готовлю, а среди зимы иногда возьму, обжарю с чесночком по 300 рубликов. И помидор будем покупать и огурец – всё равно хочется свеженького.
Ответить
А
сегодня, 11:39
В Китае никто не готовит. Все питаются в кафе. Там еда в кафе и продукты в магазинах стоят одинаково. Питание дёшево, я читала. И видела по тв.
Ответить
Петр Ильич
11 минут назад
А я по телевизору вижу как хорошо мы живем и как мы рады повышению пенсионного возраста и особенно рады новым налогам , а уж как мы радуемся инфляции...
Ответить
Еще комментарии
