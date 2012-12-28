Все новости
Общество
856
сегодня, 14:21
15

Дешевле только даром: на торгах по лавкам и урнам подрядчики липецкой мэрии сбили цену на 69% от цены закупки

У заказчика, управления главного смотрителя, недоумевают, как возможно выполнить такой контракт.

Такого у нас еще не было: за возможность поставить липецкой мэрии урны и лавочки бились сразу 18 потенциальных подрядчиков! В итоге лот со стартовой ценой в 1 863 383 рубля выиграла предпринимательница из Рязани, согласившись исполнить контракт за 586 965 рублей. То есть победитель аукциона сбросил 69% от начальной цены закупки!

Сможет ли этот неизвестный управлению главного смотрителя подрядчик исполнить свои обязательства? У заказчика пожимают плечами. «Ну, это вряд ли. Если только победитель торгов нарисует краской лавочки и урны на асфальте. Мы не понимаем, что у людей в голове!» Впрочем, до момента подписания итогового протокола этого удивительного аукциона остается неделя. Глядишь, его победитель, как это иногда бывает, остыв, сам откажется от своей подписи под документом.

Но нам кажется, что предпринимательница из Рязани легко сможет выполнить этот контракт, если… Но об этом — ниже.

Сама эта закупка — 24 урн двух типов и 25 лавочек для построенного этим летом напротив областного онкодиспансера сквера на улице Адмирала Макарова и территории у отремонтированного малого фонтана на улице Ленина — крайне интересна для анализа. В муниципалитете обсчитали начальную цену контракта с учетом конъюнктуры рынка цены и выяснили, что урну одного вида можно купить за 40,3 тысячи рублей, другого вида — за 19,8 тысячи, а лавочка обойдется в 44 тысячи.

ценник.jpg

В техническом задании указаны требования к закупке: «Скамейки и урны должны быть новыми, ранее не использовавшимися, не ранее 2025 года выпуска, должны соответствовать обязательным требованиям (правилам и стандартам), устанавливаемым к товарам данного рода, должны иметь все необходимые лицензии, сертификаты, технические паспорта и иные необходимые документы, удостоверяющие их соответствие требованиям описания объекта закупки и условиям контракта, а также требованиям, предусмотренным законодательством РФ». Урна одного из видов, та, которую оценили в 40,3 тысячи рублей, должна быть сделана из оцинкованной стали толщиной не менее 3 мм и быть в объеме от 40 до 50 литров. Конструктив лавочек со спинками длиной до двух метров должен быть из горячекатаной стали с толщиной металла не менее 5 мм, а брус — из сосны.

урна 1.jpg

лавка.jpg

Под все эти требования подходят товары, которые можно купить в Липецке в известном строительном магазине. Возьмем урну «Параллель». По внешнему виду она — один в один как изображенная УГС в техническом задании! Подходит она и под нужные заказчику технические параметры. И стоит в розницу — 17 900 рублей. В 2,2 раза меньше, чем по техзаданию к закупке. Еще веселее обстоят дела с лавочками. Производители готовы продать скамейки на любой вкус. Те лавочки, которые нравятся мэрии, называются «Бульвар». Их описание, кажется, ничем не отличается от нужных муниципалитету и по металлу, и по брусу, а купить их можно в розницу за 7 900 рублей. В 5,5 раза дешевле тех, которые указаны в закупке. Если выигравшая торги предпринимательница из Рязани приобретет оптом все эти МАФы на заводе-изготовителе, то окажется в плюсе.

Мы обратились в УГС с вопросом: как происходит формирование цены закупок для муниципальных нужд, в частности, лавочек и урн? Нам ответили, что зачастую начальную цену лотов формируют на основании нескольких коммерческих предложений известных заказчику участников того или иного рынка. В данном случае те, кто занимается малыми архитектурными формами, сообщили, что уличную лавочку нельзя купить дешевле 43 тысяч рублей, а урну с определенными габаритами — дешевле 40 тысяч.
благоустройство
торги
4
1
1
2
8

Комментарии (15)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Дима
сегодня, 18:07
У нас делают , урна 6300_6700, лавочка 15600-16900 точно как по тех заданию
Ответить
когда
сегодня, 15:26
территорию другого фонтана ремонтировать будете, пора начинать
Ответить
Т
сегодня, 15:10
Эх, молодец! Откат с 500 и с лямя разный!
Ответить
смотреть страшно
сегодня, 15:00
люди не задумываются,лавочка 44 тысячи,какие цены на все,кто виноват в этом.свой лес,металллл,краска,электричество и т.д.
Ответить
Ну, например мы
сегодня, 15:12
Каждый из нас требует и хочет повышения зарплаты. Итог? Повышение цены на продукцию. Инфляцию порождаем мы сами. Наши кредиты. Наши желания, которые несоизмеримы с нашими знаниями и возможностями.
Ответить
Виктор
сегодня, 15:00
Интересно кто делал лавочки в сквере им Белана на них не сидят а полулежат очень не удобно
Ответить
Щеглова
сегодня, 14:57
урна 40 тысяч, а лавочка 43 тысячи! Вы о чем??? Где такие цены? Это просто .. распил
Ответить
Ну...
сегодня, 15:13
А сколько уличная лавочка с литьём и деревом должна стоить?
Ответить
Захарова
сегодня, 14:54
так и есть. на закупках цены в разы выше, чем в магазине напротив. Просто очередной навар
Ответить
Ребята... Ну что вы?
сегодня, 14:48
Ну ведь купить в магазине это не равно установить! Что вы всё по магазинной цене считаете?! Установить: это зарплата работникам, оборудование для установки, вывоз мусора . это минимум.
Ответить
Клара
сегодня, 14:58
это поставка, а не установка. За установку снова конкурс
Ответить
Ребята... Ну что вы
сегодня, 15:09
это поставка, а не установка. За установку снова конкурс Тендерна комплекс работ объявляется. Кроме близдежайшей территории. Зарплата, тран, порт, услуги доставки этих лавочек с урнами. Вы думаете, они в тендер не входят? Или зарплату не платить?
Ответить
Липчанин
сегодня, 14:45
Я сомневаюсь,что ей и эту сумму заплатят. Сейчас администрация не платит деньги за выполненную аботу никому. Гениально?
Ответить
Hawk
сегодня, 14:30
А как насчет качества? Не окажется ли так, что лавки в первый же год покроются чернотой, а урны — ржавчиной.
Ответить
Еще комментарии
