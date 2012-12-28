Дешевле только даром: на торгах по лавкам и урнам подрядчики липецкой мэрии сбили цену на 69% от цены закупки

У заказчика, управления главного смотрителя, недоумевают, как возможно выполнить такой контракт.

Такого у нас еще не было: за возможность поставить липецкой мэрии урны и лавочки бились сразу 18 потенциальных подрядчиков! В итоге лот со стартовой ценой в 1 863 383 рубля выиграла предпринимательница из Рязани, согласившись исполнить контракт за 586 965 рублей. То есть победитель аукциона сбросил 69% от начальной цены закупки!Сможет ли этот неизвестный управлению главного смотрителя подрядчик исполнить свои обязательства? У заказчика пожимают плечами. «Ну, это вряд ли. Если только победитель торгов нарисует краской лавочки и урны на асфальте. Мы не понимаем, что у людей в голове!» Впрочем, до момента подписания итогового протокола этого удивительного аукциона остается неделя. Глядишь, его победитель, как это иногда бывает, остыв, сам откажется от своей подписи под документом.Но нам кажется, что предпринимательница из Рязани легко сможет выполнить этот контракт, если… Но об этом — ниже.Сама эта закупка — 24 урн двух типов и 25 лавочек для построенного этим летом напротив областного онкодиспансера сквера на улице Адмирала Макарова и территории у отремонтированного малого фонтана на улице Ленина — крайне интересна для анализа. В муниципалитете обсчитали начальную цену контракта с учетом конъюнктуры рынка цены и выяснили, что урну одного вида можно купить за 40,3 тысячи рублей, другого вида — за 19,8 тысячи, а лавочка обойдется в 44 тысячи.В техническом задании указаны требования к закупке: «Скамейки и урны должны быть новыми, ранее не использовавшимися, не ранее 2025 года выпуска, должны соответствовать обязательным требованиям (правилам и стандартам), устанавливаемым к товарам данного рода, должны иметь все необходимые лицензии, сертификаты, технические паспорта и иные необходимые документы, удостоверяющие их соответствие требованиям описания объекта закупки и условиям контракта, а также требованиям, предусмотренным законодательством РФ». Урна одного из видов, та, которую оценили в 40,3 тысячи рублей, должна быть сделана из оцинкованной стали толщиной не менее 3 мм и быть в объеме от 40 до 50 литров. Конструктив лавочек со спинками длиной до двух метров должен быть из горячекатаной стали с толщиной металла не менее 5 мм, а брус — из сосны.Под все эти требования подходят товары, которые можно купить в Липецке в известном строительном магазине. Возьмем урну «Параллель». По внешнему виду она — один в один как изображенная УГС в техническом задании! Подходит она и под нужные заказчику технические параметры. И стоит в розницу — 17 900 рублей. В 2,2 раза меньше, чем по техзаданию к закупке. Еще веселее обстоят дела с лавочками. Производители готовы продать скамейки на любой вкус. Те лавочки, которые нравятся мэрии, называются «Бульвар». Их описание, кажется, ничем не отличается от нужных муниципалитету и по металлу, и по брусу, а купить их можно в розницу за 7 900 рублей. В 5,5 раза дешевле тех, которые указаны в закупке. Если выигравшая торги предпринимательница из Рязани приобретет оптом все эти МАФы на заводе-изготовителе, то окажется в плюсе.Мы обратились в УГС с вопросом: как происходит формирование цены закупок для муниципальных нужд, в частности, лавочек и урн? Нам ответили, что зачастую начальную цену лотов формируют на основании нескольких коммерческих предложений известных заказчику участников того или иного рынка. В данном случае те, кто занимается малыми архитектурными формами, сообщили, что уличную лавочку нельзя купить дешевле 43 тысяч рублей, а урну с определенными габаритами — дешевле 40 тысяч.