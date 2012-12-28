«Комары как слоны! В подвале — грязи по колено! В квартирах на стенах — черная плесень! Мы замерзаем!»
4 ноября липчан угостят на Городище
День народного единства в Липецке отметят большими концертами и гастрономическим фестивалем.
Праздник на городище начнется в полдень, а площадки фестиваля вкуса откроются в 14:00.
Гостям фестиваля бесплатно предложат блюда русской, татарской, узбекской, белорусской и других национальных кухонь. На Городище будут работать 10 подворий, у каждого установят стенд с информацией об особенностях той или иной кухни.
Еще одной площадкой праздника станет парк Победы, где 4 ноября в 16:00 начнется праздничный концерт «Россия — семья семей».
