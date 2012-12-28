Все новости
Общество
1157
сегодня, 10:38
13

4 ноября липчан угостят на Городище

День народного единства в Липецке отметят большими концертами и гастрономическим фестивалем.

4 ноября на Городище пройдут концерт посвяшенный Дню народного единства и фестиваль вкуса.

Праздник на городище начнется в полдень, а площадки фестиваля вкуса откроются в 14:00.

Гостям фестиваля бесплатно предложат блюда русской, татарской, узбекской, белорусской и других национальных кухонь. На Городище будут работать 10 подворий, у каждого установят стенд с информацией об особенностях той или иной кухни.

Еще одной площадкой праздника станет парк Победы, где 4 ноября в 16:00 начнется праздничный концерт «Россия — семья семей».
Комментарии (13)

Леший
33 минуты назад
Халявщиков будет больше, чем бомжей!
Ответить
Animal planet.
45 минут назад
Город 48,как всегда ждём прикольные фотографии с мероприятия.
Ответить
Хотябы
сегодня, 11:29
Накормите людей
Ответить
дилетант
сегодня, 11:43
фудшеринг в рф с 2012 как партнер европейской федерации банков продовольствия. по их информации за 13 лет раздали в 58 регионах рф 80 млн.кг продуктов. участвуют х5 ритейл\магнит\озон\правительство москвы\сбербанк.
Ответить
Колян
сегодня, 11:19
Рядом нужно биотуалеты ставить. Так на всякий случай.
Ответить
С ремнями
сегодня, 11:27
безопасности на всякий случай
Ответить
Нервная мать
сегодня, 11:14
Забыли историю? Давку на Ходынском поле? Бесплатная раздача не приведет к добру. Платите людям достойные зарплаты и пенсии!!! Сами купим!!!
Ответить
Хм
58 минут назад
Так есть нормальная зарплата. Не каждый способен, обучен, настойчив, чтобы её заработать.
Ответить
Нервная мать
4 минуты назад
Так есть нормальная зарплата. Не каждый способен, обучен, настойчив, чтобы её заработать. Сколько населения и сколько вакансий на нормальную зарплату?
Ответить
Старожил
сегодня, 11:09
За чей счет банкет?
Ответить
100 лет не ели
сегодня, 10:56
Представляю, как липчане покажут всю свою "культуру", душась за хавчиком..
Ответить
Гость
сегодня, 10:55
Какой сейчас может быть праздник если чуть не каждый день красный уровень Бпл атакует города Липецка и Липецкую область и многие города ???????????????????????????????????????????
Ответить
Норм
35 минут назад
Праздники нужны, чтобы духом не падать.
Ответить
