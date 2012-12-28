Липецкая вечЁрка: стрельба в автобусе, открытие улицы Плеханова и роды в машине

Сегодня, 31 октября, полицейские задержали липчанина, который стрелял в автобусе, открыли улицу Плеханова, и министр здравоохранения рассказала о принятых в машине родах.