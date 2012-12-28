«Комары как слоны! В подвале — грязи по колено! В квартирах на стенах — черная плесень! Мы замерзаем!»
Сегодня в Липецке: праздник, который нельзя называть, липчане стали подозревать, что чёрная пятница – это обман
вчера, 20:25
Липецкая вечЁрка: стрельба в автобусе, открытие улицы Плеханова и роды в машине
Сегодня, 31 октября, полицейские задержали липчанина, который стрелял в автобусе, открыли улицу Плеханова, и министр здравоохранения рассказала о принятых в машине родах.
В отношении липчанина возбуждено уголовное дело о хулиганстве с применением оружия.
«Нервный ковбой со свекловичных полей», — резюмировал ИИ.
Наконец-то это произошло — открыто движение по улице Плеханова. Ресурсники собирались открыть улицу раньше, но на месте ремонта теплосети прорвало водопровод, и восстановление проезжей части подзатянулось.
Напомним, улица была перекрыта с 16 сентября. Подрядчик «РИР-Энерго» компания «Теплогарант» меняла под дорогой 224 метра теплосети.
Реконструкция теплосети на соседней с Плеханова улице Пролетарской должна закончится через месяц, к 28 ноября.
Автобусы по улице Плеханова поедут завтра, 1 ноября.
У беременной липчанки отошли воды прямо в торговом центре. Муж довез ее до перинатального центра, но пока бегал за врачами начались роды. Врачам пришлось принимать ребенка в салоне машине.
«На свет появился мальчик весом 3 450 граммов. У мамы это второй ребенок», — сообщила в своём Telegram-канале министр здравоохранения Липецкой области Анна Маркова.
С младенцем и женщиной все в порядке, они здоровы и уже готовятся к выписке.
Случаи, когда беременные не успевают доехать до роддомов, не редкость. Ежегодно в автомобилях или дома рожают около 10 женщин. Врачи советуют при первых схватках ехать в больницу. У личанки, отправившейся за покупками, болел живот, но она не придала этому значения.
«Здоровья маме и малышу. Докторам — спасибо», — написала Лола.
«Была бы девочка — назвали бы Ривьрой. Красивое, необычное имя», — пофантазировала Маша.
Завтра дожди пойдут на убыль, но совсем не прекратятся, так что зонт выкладывать не стоит. Да и не так обидно — эта суббота ведь рабочая. По прогнозам синоптиков, 1 ноября будет от +7 до +9 градусов.
Кстати, по народным приметам, если 31 октября снег не выпадет (сегодня был дождь, а не снег) — зима придет нескоро.
