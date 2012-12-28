Сегодня в Липецке: превратил квартиру в музей, новая атака на самокаты, почти всем по карману снять жилье – верим?
сегодня, 12:06
Липецк обезопасили от возможного подтопления
На гидротехническом сооружении Матырского водохранилища меняют часть механизмов.
— Текущий ремонт проводится каждый год: что-то выходит из строя. Была очередная поверка, сказали, необходимо заменить эти детали, — рассказал исполняющий обязанности директора ОБУ «Центр экологических проектов» Евгений Аносов.
Тормозная система тросоподъемных механизмов сегментов затворов используется для регулирования воды в Матырском водохранилище. Ее или сбрасывают, или задерживают, в зависимости от наполненности искусственного водоема. А от этого, в свою очередь, зависит безопасность людей, живущих и работающих в округе. Ведь водохранилище построено на пересечении трех рек: Матыры, Байгоры и Самовца.
Работы по замене деталей не заняли много времени. Но работникам пришлось подняться на приличную высоту. С нее, кстати, на водохранилище открываются очень красивые виды.
Матырское водохранилище сооружалось шесть лет — с 1970-го по 1976-й годы. Первоначально водоем предназначался для производства НЛМЗ, но теперь используется в рекреационных целях.
