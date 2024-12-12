Сегодня в Липецке: превратил квартиру в музей, новая атака на самокаты, почти всем по карману снять жилье – верим?

Липчан ждут большой концерт в ОЦКНТ, вечер романса и встреча с неординарным живописцем.

Концерт в стиле ретро состоится сегодня в 17:00 в Центре молодёжного чтения. Перед гостями выступит липецкий ансамбль эстрадной песни «Мелодия» (12+).









Фото vk.com/lib48ru

В 18:00 культурное пространство «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) приглашает на спектакль «Институтки» (16+).

















Фото vk.com/teatrpodderevom

Татьянин никогда не был стандартным. В 1990-е годы называл себя книгопродавцем, реализуя литературу с лотков возле Центрального рынка. Написал известную картину «Похороны лысой девочки», из которой потом родился целый цикл. А теперь собственное жильё превратил в АРТ-пространство.Н а встрече он обещает раскрыть один из самых интригующих секретов: как собрать коллекцию искусства, имея нулевой бюджет.













Одна из картин Юрия Татьянина









Липецкая область в рейтинге РИА «Новости» вошла в десятку регионов, в которых семьям проще всего арендовать жильё. Составители рейтинга отметили, что для аренды квартиры в Липецке хватит совокупного дохода семьи в размере 91,2 тысяч рублей. Это могут позволить себе 60,4 % семей региона с двумя детьми. По доступности съема квартир наш регион занял высокое 10-е место.

При этом показатели в Липецкой области существенно лучше общероссийских. В среднем в стране для аренды жилья требуется совокупный доход в размере 123 тысяч рублей, в начале 2023 года этот показатель составлял 100 тысяч рублей. Снимать квартиру по карману половине российских семей.









11% выступили против, заметив, что в таком случае самокатчики наверняка будут использовать наушники, а это только повышает риск, что они кого-то не заметят и что-то не услышат.









Липецкая область в рейтинге РИА «Новости» вошла в десятку регионов, в которых семьям проще всего арендовать жильё. Составители рейтинга отметили, что для аренды квартиры в Липецке хватит совокупного дохода семьи в размере 91,2 тысяч рублей. Это могут позволить себе 60,4 % семей региона с двумя детьми. По доступности съема квартир наш регион занял высокое 10-е место.

При этом показатели в Липецкой области существенно лучше общероссийских. В среднем в стране для аренды жилья требуется совокупный доход в размере 123 тысяч рублей, в начале 2023 года этот показатель составлял 100 тысяч рублей. Снимать квартиру по карману половине российских семей.

Лидером по доступности аренды стал Ямало-Ненецкий автономный округ, правда там требуется 175 тысяч рублей, но с учётом зарплат критерию соответствуют 76,4% семей.

В ЦФО наиболее доступное для аренды жильё в Белгородской области – 88,4 тыс. рублей, могут себе позволить 63,6% семей. Москва находится на 19-м месте – требуется 196 тыс. рублей дохода, что под силу 56,3% семей. Воронежская область на 26-й позиции – 93,6 тыс. рублей и 54,7% доступности.

76% липчан в опросе SuperJob поддержали новые ограничения для пользователей электросамокатов, которые предлагают ввести в России, в частности – запрет разговоров по телефону без гарнитуры во время управления.

11% выступили против, заметив, что в таком случае самокатчики наверняка будут использовать наушники, а это только повышает риск, что они кого-то не заметят и что-то не услышат.

67% липчан высказалась за запрет пользователям самокатов ездить по тротуарам, против – 24%, аргументируя это отсутствием необходимой инфраструктуры для передвижения двухколёсного транспорта. Кроме того, по мнению части опрошенных, в этом случае пользователи СИМов перейдут с тротуаров на обочины или на правую сторону автомобильных дорог.

Главное культурное событие дня – большой концерт в 18:00 в Областном Центре культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а) под названием «Победный сезон». Это – официальное начало нового творческого сезона, на котором своё мастерство представят коллективы ОЦКНТ, которому в этом году исполняется 70 лет. Яркие номера представят 15 творческих коллективов, в том числе знаменитые ансамбль народного танца «Раздолье» им. Валерия Шелякина, ансамбль русской песни «Россиянка» имени Марии и Александра Уваровых, ансамбль народной песни «Тараторочки», ансамбль бального танца «Гармония», студия современного танца «Модерн», Центр циркового искусства «Ника» и другие. Эстрадный, народный, бальный и классический танец, песня, театр, цирк, оркестры и вокалисты подарят незабываемые эмоции любителям народного творчества.

В 19:00 в Доме музыки (ул. Осипенко, 18) состоится концерт вокальной музыки «Лирика русской души». Выступят Сергей Терехов (фортепиано) и Лилия Пищикова (сопрано). В программе романсы русских композиторов Петра Чайковского, Сергея Рахманинова и Николая Метнера.

Постановка «Театра Под Деревом» на основе дневников, воспоминаний и мемуаров воспитанниц институтов благородных девиц. Зрители погрузятся в быт далёкой эпохи, а также этикет, моду, кухню, мечты и надежды юных воспитанниц.

Необычное мероприятие состоится в 18:00 в галерее современного искусства «Буксир» (ул. Зегеля, 1) – встреча с художником Юрием Татьяниным, который превратил свой дом в музей. Татьянин никогда не был стандартным. В 1990-е годы называл себя книгопродавцем, реализуя литературу с лотков возле Центрального рынка. Написал известную картину «Похороны лысой девочки», из которой потом родился целый цикл. А теперь собственное жильё превратил в АРТ-пространство. На встрече он обещает раскрыть один из самых интригующих секретов: как собрать коллекцию искусства, имея нулевой бюджет.