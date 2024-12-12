Все новости
Общество
34
6 минут назад

Сегодня в Липецке: превратил квартиру в музей, новая атака на самокаты, почти всем по карману снять жилье – верим?

Липчан ждут большой концерт в ОЦКНТ, вечер романса и встреча с неординарным живописцем.

Погода не меняется

Как и вчера, днём в Липецке 10-12 градусов, облачно, небольшой дождь.

DSC_015712.jpg

Отключение воды

С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:
- ул. Семашко, 8;
- ул. Терешковой, 42;
- ул. Циолковского, 30/4, 34, 34/5, 38, 40.

photo_2024-12-12_07-01-25.jpg

В частном секторе расстанутся с комфортом жители улиц Дорожной, Зареченской, Земной, Кленовой, Лесопарковое хозяйство, Фурманова.

Отключение света

С 09:00 до 17:00 обесточат:

- ул. Адмирала Макарова, 4, 6;
- ул. Баумана, 333/14, 333/15, 333/16, 333/17, 333/19, 390;
- ул. Бородинская, 72;
- ул. Брусничная, 18;
- ул. Брюллова, 7а, 69;
- ул. Еловая, 40, 46, 59, 60, 63, 70;
- ул. Калинина;
- ул. Карбышева, 28, 89;
- ул. Космодемьянской, 4;
- ул. М.И. Неделина;
- ул. С.Литаврина, 18;
- ул. Радиаторная, 24;
- ул. Первомайская, 38;
- ул. Цементников, 1б, 3, 3а, 12, 14, 18;
- ул. Центральная;
- ул. Шоссейная, 2, 3, 4, 10а, 14;
- ул. Юношеская, 1/3;
- Петровский мост;
- Садоводчество «Сокол 2».

wd354aodm74ijpghbeq9qsoj79gx4l9r.JPG

Пробки

Узнать о пробках помогут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения, а при известной доле везения – подскажут, как объехать заторы.


Лучшие творческие силы ОЦКНТ

Главное культурное событие дня – большой концерт в 18:00 в Областном Центре культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а) под названием «Победный сезон» (6+).

Это – официальное начало нового творческого сезона, на котором своё мастерство представят коллективы ОЦКНТ, которому в этом году исполняется 70 лет. Яркие номера представят 15 творческих коллективов, в том числе знаменитые ансамбль народного танца «Раздолье» им. Валерия Шелякина, ансамбль русской песни «Россиянка» имени Марии и Александра Уваровых, ансамбль народной песни «Тараторочки», ансамбль бального танца «Гармония», студия современного танца «Модерн», Центр циркового искусства «Ника» и другие.

kVUuwS47TIkvNCqkXV_vhgg6tgD8CPYkRzLozl_wA-GMeaRKl6sQ0Wio2M6_0k3vh5-WCU4xf7FxisVruoG7R90Y.jpg

Фото vk.com/ocknt

Эстрадный, народный, бальный и классический танец, песня, театр, цирк, оркестры и вокалисты подарят незабываемые эмоции любителям народного творчества.

Вечер романса

В 19:00 в Доме музыки (ул. Осипенко, 18) состоится концерт вокальной музыки «Лирика русской души» (6+).

Выступят Сергей Терехов (фортепиано) и Лилия Пищикова (сопрано). В программе романсы русских композиторов Петра Чайковского, Сергея Рахманинова и Николая Метнера.

RIiqHGQjqSbdg8ovXe0DBGnjySR9rnftLJg8V1F3YHGvaUB52eM8RlHmGNa6GxOMpuch9-acMN9NzO6B1NB_aU43.jpg

Лилия Пищикова, фото vk.com/culturalrus

«Музыка нас связала»

Концерт в стиле ретро состоится сегодня в 17:00 в Центре молодёжного чтения. Перед гостями выступит липецкий ансамбль эстрадной песни «Мелодия» (12+).

9nPCmdKtpgM1XENmdBwUqo21qQpOC8_0hL5KrdVgo6hNSHNmeyZq2K8ymKxJGR7Q4qe7ublkXwLDpS4BlqqW-nJi.jpg

Фото vk.com/lib48ru

Прозвучат хиты 1980-х годов, приглашают всех желающих, вход свободный.

Спектакль

В 18:00 культурное пространство «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) приглашает на спектакль «Институтки» (16+).

Постановка «Театра Под Деревом» на основе дневников, воспоминаний и мемуаров воспитанниц институтов благородных девиц. Зрители погрузятся в быт далёкой эпохи, а также этикет, моду, кухню, мечты и надежды юных воспитанниц.

9b5V_NIE718llAHtanw6xZkhXHmHyFT4zUmJWk8mWfaDCzjXaQgzMNNxkFKfkeY9hv_DxncDAy1gPnVflJ9GAGIY.jpg

Фото vk.com/teatrpodderevom

Музей в квартире

Необычное мероприятие состоится в 18:00 в галерее современного искусства «Буксир» (ул. Зегеля, 1) – встреча с художником Юрием Татьяниным, который превратил свой дом в музей (12+).

Татьянин никогда не был стандартным. В 1990-е годы называл себя книгопродавцем, реализуя литературу с лотков возле Центрального рынка. Написал известную картину «Похороны лысой девочки», из которой потом родился целый цикл. А теперь собственное жильё превратил в АРТ-пространство.Н а встрече он обещает раскрыть один из самых интригующих секретов: как собрать коллекцию искусства, имея нулевой бюджет.

aRt-uNUtgGG3gCqMqPecUchjnRJaxe4ypv0a-YNPMdBw1e69tZwAeViAaMlR0Sa0viwnaFV7.jpg

Одна из картин Юрия Татьянина

Кому по карману снимать квартиру

Липецкая область в рейтинге РИА «Новости» вошла в десятку регионов, в которых семьям проще всего арендовать жильё. Составители рейтинга отметили, что для аренды квартиры в Липецке хватит совокупного дохода семьи в размере 91,2 тысяч рублей. Это могут позволить себе 60,4 % семей региона с двумя детьми. По доступности съема квартир наш регион занял высокое 10-е место.

При этом показатели в Липецкой области существенно лучше общероссийских. В среднем в стране для аренды жилья требуется совокупный доход в размере 123 тысяч рублей, в начале 2023 года этот показатель составлял 100 тысяч рублей. Снимать квартиру по карману половине российских семей.

0J2A5406 Мост по Терешковой и площадь Победы.JPG

Лидером по доступности аренды стал Ямало-Ненецкий автономный округ, правда там требуется 175 тысяч рублей, но с учётом зарплат критерию соответствуют 76,4% семей.

В ЦФО наиболее доступное для аренды жильё в Белгородской области – 88,4 тыс. рублей, могут себе позволить 63,6% семей. Москва находится на 19-м месте – требуется 196 тыс. рублей дохода, что под силу 56,3% семей. Воронежская область на 26-й позиции – 93,6 тыс. рублей и 54,7% доступности.

Новые ограничения для самокатов

76% липчан в опросе SuperJob поддержали новые ограничения дляя пользователей электросамокатов, которые предлагают ввести в России, в частности – запрет разговоров по телейону без гарнитуры во время управления.

11% выступили против, заметив, что в таком случае самокатчики наверняка будут использовать наушники, а это только повышает риск, что они кого-то не заметят и что-то не услышат.

ze3gl0qbt7ufjd8yglbej3nhssgesrbo.jpg

67% липчан высказалась за запрет пользователям самокатов ездить по тротуарам, против – 24%, аргументируя это отсутствием необходимой инфраструктуры для передвижения двухколёсного транспорта. Кроме того, по мнению части опрошенных, в этом случае пользователи СИМов перейдут с тротуаров на обочины или на правую сторону автомобильных дорог. «Учитывая глупость подростков, это будет плохим решением», -

Дорогие липчане! В разгар рабочей недели важные новости идут одна за другой. Жителям нашего региона удобнее всего читать свежую информацию на GOROD48. Прочёсывать весь Интернет в поисках нужной информации давно не нужно: все самое главное, интересное и полезное собрано на нашем сайте, который неспроста называют электронным именем Липецка. Мы работаем 24/7 и ждём вас на наших страницах снова и снова.
