Как пережить длинную рабочую неделю?

Несмотря на то, что она уже началась, не все знают о дополнительном рабочем дне — 1 октября.

Эта рабочая неделя продлится шесть: так как День народного единства приходится на вторник, следующий понедельник стал выходным, но за него придется работать субботу. Мы спросили горожан, как они собираются пережить длинную рабочую неделю?Выяснилось, что до сих пор еще не все знают об увеличении рабочей недели! Большинство отнеслось к переносу спокойно — днем больше, днем меньше. Несколько человек сообщили, что трудятся по своему графику и перенос рабочего дня на них никак не повлияет.Некоторые советовали побольше гулять, пить кофе, проводить время с родными, чтобы пережить дополнительный рабочий день без последствий.