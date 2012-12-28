Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
«На кладбище творится беспредел: его изуродовали свиньи!»
Происшествия
Над сериалом «Хроники русской революции» вместе с Андреем Кончаловским работал липчанин
Культура
Серийный аферист с сайта объявлений задержан в Липецке
Происшествия
«В подвале поселились черви»
Общество
На девяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Сотрудник колонии организовал в исправительном учреждении производство оружия
Происшествия
Липчане самостоятельно открыли детскую площадку в Нижнем парке
Общество
На улице Депутатской топит бар и магазин
Общество
28-летняя ельчанка лишилась денег после звонка из «налоговой»
Происшествия
Сегодня в Липецке: превратил квартиру в музей, новая атака на самокаты, почти всем по карману снять жилье – верим?
Общество
Читать все
28-летняя ельчанка лишилась денег после звонка из «налоговой»
Происшествия
Сотрудник колонии организовал в исправительном учреждении производство оружия
Происшествия
Один пьяный водитель предложил инспектору ДПС 50 тысяч рублей, другой — 40 тысяч
Происшествия
Липецкая вечЁрка: сгоревший в гараже, свиньи на кладбище и аферист с сайта объявлений
Общество
Сегодня в Липецке: превратил квартиру в музей, новая атака на самокаты, почти всем по карману снять жилье – верим?
Общество
На девяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В число лучших водителей НЛМК впервые попала женщина
НЛМК Live
На улице Депутатской топит бар и магазин
Общество
Данковчанину пришлось вернуть полученные по соцконтракту 350 тысяч рублей
Происшествия
71-летнего мужчину сбили в Ельце
Происшествия
Читать все
Говорит Липецк
96
11 минут назад
2

Как пережить длинную рабочую неделю?

Несмотря на то, что она уже началась, не все знают о дополнительном рабочем дне — 1 октября.

Эта рабочая неделя продлится шесть: так как День народного единства приходится на вторник, следующий понедельник стал выходным, но за него придется работать субботу. Мы спросили горожан, как они собираются пережить длинную рабочую неделю?

Выяснилось, что до сих пор еще не все знают об увеличении рабочей недели! Большинство отнеслось к переносу спокойно — днем больше, днем меньше. Несколько человек сообщили, что трудятся по своему графику и перенос рабочего дня на них никак не повлияет.

Некоторые советовали побольше гулять, пить кофе, проводить время с родными, чтобы пережить дополнительный рабочий день без последствий.
Говорит Липецк
0
0
0
0
0

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Какая
5 минут назад
Длинная неделя? У меня каждая неделя с субботам и до восьми
Ответить
Наталья
7 минут назад
может быть все таки - 1 ноябре
Ответить
Рекомендуем
Общество
Зажигалки по паспорту, охлажденные кредиты — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 32%
Общество
Две центральные улицы Липецка перекрываются на время реконструкции теплосетей
Общество
Пребывание в лесах области ограничено до 30 сентября
Общество
Трамвай вновь связал правый и левый берега в Липецке
Здоровье
С отравлением грибами в больнице остаётся одна пациентка
Общество
При хорошей погоде «Петропарк» примет первых посетителей уже этой осенью
Экономика
Цены на бензин продолжают расти в Липецкой области
Экономика
Вложения липчан в страхование выросли на 38%
Экономика
Расходы липчан на платные услуги выросли на 1,5%
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить