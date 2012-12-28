Сегодня в Липецке: превратил квартиру в музей, новая атака на самокаты, почти всем по карману снять жилье – верим?
Говорит Липецк
11 минут назад
Как пережить длинную рабочую неделю?
Несмотря на то, что она уже началась, не все знают о дополнительном рабочем дне — 1 октября.
Выяснилось, что до сих пор еще не все знают об увеличении рабочей недели! Большинство отнеслось к переносу спокойно — днем больше, днем меньше. Несколько человек сообщили, что трудятся по своему графику и перенос рабочего дня на них никак не повлияет.
Некоторые советовали побольше гулять, пить кофе, проводить время с родными, чтобы пережить дополнительный рабочий день без последствий.
