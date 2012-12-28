Все новости
Общество
182
37 минут назад
1

Юрист ущемлял права своих клиентов

В договоры с клиентами включались незаконные условия.

Советский суд удовлетворил иск Управления Роспотребнадзора по Липецкой области к юристу — индивидуальному предпринимателю в защиту неопределенного круга потребителей юридических услуг.

Роспотребнадзор проверил обращения клиентов юриста, и установил, что он нарушал закон «О защите прав потребителей» и правила бытового обслуживания населения.

Дело в том, что предприниматель включил в договоры об оказании юридических услуг несколько незаконных условий: обязательный претензионный порядок досудебного урегулирования споров между сторонами, а также их территориальную подсудность по месту нахождения ответчика. Кроме того, в договорах не указывались сроки оказания услуг.

«Законодательством не предусмотрен обязательный досудебный претензионный порядок рассмотрения споров между потребителем и исполнителем юридических услуг, а также установлена возможность предъявления иска по выбору истца — либо в суд по месту жительства индивидуального предпринимателя, либо по месту жительства или пребывания потребителя, либо по месту заключения или исполнения договора», — отметили в Управлении Роспотребнадзора по Липецкой области.

То есть условия договоров ущемляли права потребителя. Профилактические мероприятия не повлияли на предпринимателя, и теперь уже по решению суда действия исполнителя юридических услуг признаны противоправными, на предпринимателя возложена обязанность прекратить нарушения.

Всего за 9 месяцев этого года Управлением Роспотребнадзора по Липецкой области рассмотрено 1939 обращений по вопросам защиты прав потребителей: 55% было связано с нарушением прав потребителей в сфере розничной торговли. Сферы услуг касалось 45% обращений (в основном, это бытовое обслуживание населения, жилищно-коммунальные услуги, услуги связи, финансовые и платные медицинские услуги).

В суды было направлено 123 иска в защиту прав конкретных потребителей по вопросам оказания физкультурно-оздоровительных услуг, бытового обслуживания населения и купли-продажи товаров, а также в защиту неопределенного круга потребителей, в том числе о признании запрещенной информации о продаже в интернете табачной и никотинсодержащей продукции, кальянов и устройств для потребления никотинсодержащей продукции.

В пользу потребителей присуждено более 11,6 миллиона рублей, из которых 337,5 тысяч рублей — это компенсация морального вреда.
права потребителей
Комментарии (1)

