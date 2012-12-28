В Липецкой области небольшие дожди и до +13

Днем будет ветрено.





Среднесуточные температуры воздуха составят 7 градусов тепла, что на 4-5 градусов выше нормы.





По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 27 октября в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшие, местами умеренные дожди. Ветер южный, 7-12 м/сек, днем местами порывы до 15-17 м/сек. Температура ночью будет от +1 до +6 градусов, днем – от +8 до +13.





В Липецке облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшие дожди. Температура ночью будет от +2 до +4 градусов, днем – от +10 до +12 градусов.

В ближайшие трое суток погоду в Липецкой области будет определять многоцентровая депрессия. В области пониженного давления при прохождении атмосферных фронтов ожидаются дожди различной интенсивности – особенно ночью и утром 28 октября.День 27 октября стал самым теплым в Липецке в 1984 году, тогда в городе было +18. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1910 году – 10 градусов мороза.