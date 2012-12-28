40-летняя женщина-водитель погибла на тамбовской трассе

Столкнулись «Лада Калина» и «Ниссан».

На 263-м километре трассы Орел-Тамбов в Липецкой области столкнулись автомобили «Лада Калина» и «Ниссан» под управлением 55-летнего водителя. Как сообщает областное управление МВД, в результате ДТП погибла 40-летняя женщина — водитель «Лады Калины».Ещё два человека пострадали: это 22-летняя пассажирка «Калины» и 52-летняя пассажирка «Ниссана».Движение на этом участке трассы затруднено. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.Причиной аварии, по предварительным данным, стал выезд на встречную полосу.