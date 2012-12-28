Все новости
Происшествия
5799
вчера, 15:58
16

40-летняя женщина-водитель погибла на тамбовской трассе

Столкнулись «Лада Калина» и «Ниссан».

На 263-м километре трассы Орел-Тамбов в Липецкой области столкнулись автомобили «Лада Калина» и «Ниссан» под управлением 55-летнего водителя. Как сообщает областное управление МВД, в результате ДТП погибла 40-летняя женщина — водитель «Лады Калины». 

Ещё два человека пострадали: это 22-летняя пассажирка «Калины» и 52-летняя пассажирка «Ниссана». 

IMG_0208.jpeg

Движение на этом участке трассы затруднено. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.

Причиной аварии, по предварительным данным, стал выезд на встречную полосу. 
ДТП
1
43
5
6
3

Комментарии (16)

Как гость
ТомСойер
вчера, 23:25
Никогда не сяду в машину с женщиной за рулём
ТомСойер
вчера, 23:22
И снова женщина перепутала полосу для движения!
Водитель
вчера, 21:39
Да, пассажирка тоже погибла. Девушку звали Катюша… Царствие небесное…
Михаил
вчера, 21:09
Она или уснула или стало плохо за рулем. Она начала плавно смещаться на встречные полосы,я еле успел принять в право к отбойнику. Проскачив в паре сантиметров от моей машины она в лоб врезалась сзади идущему Ниссану, при этом у нее даже не было тормозного пути. Пассажирка калины скончалась в больнице. Пассажирка кашкая доставлена в мед. Учереждение с подозрением на перелом ребер.
вопрос к Ольге
вчера, 20:41
Она случаем не на Пестеля жила?
Очнитесь
вчера, 20:19
Куда вы так гоните?
Ольга
вчера, 20:03
Погибла дочка моей соседки - Надюшка . Искренне соболезную родным и близким .
наверно
вчера, 19:40
задерживайте сразу, как скорость превысила, а не ждите пока не врежется...
там
вчера, 19:25
бывает спокойно когда на повороте экипаж гибдд стоит. торопятся ведь все как обычно,а встречка ждать не будет и въедет обязательно.
Лена
вчера, 18:46
Там на два киллометра сегодня в одно время три ДТП
