Происшествия
вчера, 15:58
40-летняя женщина-водитель погибла на тамбовской трассе
Столкнулись «Лада Калина» и «Ниссан».
Ещё два человека пострадали: это 22-летняя пассажирка «Калины» и 52-летняя пассажирка «Ниссана».
Движение на этом участке трассы затруднено. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.
Причиной аварии, по предварительным данным, стал выезд на встречную полосу.
