Сегодня в Липецке: «Сокольские посиделки», громкая театральная премьера и «Лебединое озеро»

Днём в Липецке 9-11 градусов (пока ещё) тепла. Периодически будет приниматься небольшой дождик.









- ул. Ушинского, 7, 19, 21, 23.









- ул. Октябрьская, 1.









Главное культурное событие – премьерный показ в ЛГАТД им. Л.Н. Толстого (пл. Театральная, 2) спектакля «Обломов» (12+).









В 18:33 пройдёт интересный спектакль и в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28). Здесь приглашают детскую и взрослую аудиторию на постановку «Что у крокодила бывает на обед» (6+).









Долгожданный спектакль, в котором есть танец маленьких лебедей, покажут в 19:00 в Городском дворце культуры (ул. Коммунистическая, 20).









Крутой концерт обещают в культурном АРТ-пространстве «Модное место» при ОЦКНТ (ул. Космонавтов, 54а, вход слева от касс. В 19:00 здесь выступит зажигательный воронежский кавер-бенд MMDance (12+).













В 19:00 в зале «Унион» (ул. К. Маркса, 2) состоится вечер отличной классическоой музыки, который подарит , струнный квартет Anima (12+).









Сокольские посиделки





В 17:00 на сцене Дк «Сокол» (пл. Константиновой, 3) пройдет отчетный концерт Народного ансамбля русской песни «Сокольские посиделки» (12+).









Известный липецкий киновед Алексей Колбаско приглашает в Центральную городскую библиотеку им. С Есенина (ул. Космонавтов, 15/3) в 16:00 на встречу, посвященную Сергею Есенину (12+).













В этом году две круглые даты, связанные с «певцом русской берёзы»: 130 лет со дня рождения поэта и 100 лет с года смерти. Колбаско расскажет не только о фильмах, созданных по произведениям классика русской литературы, но о художественных картинах, где одним из действующих персонажей выступает великий поэт. Такиих насчитывается всего пять, и Колбаско расскажет, как проходили съемки каждой картины. В конце встречи киновед подробно остановится и на шестом фильме под названием «Декабрь», повествующем о последних днях жизни Сергея Есенина. Картину с 2021 года снимает режиссер Клим Шипенко («Холоп», «Текст», «Салют 7», «Вызов»), на главную роль он пригласил Александра Петрова. Однако дата выхода «Декабря» на экран пока окончательно так и не определена.





Нестареющая классика по роману И.А.Гончарова. Режиссёр-постановщик - известный столичный артист и режиссёр Александр Баргман. Сюжет пересказывать не имеет смысла, а вот посмотреть стоит.Режиссёр Иван Карпов называет её спектаклем-клоунадой. По сказке Р. Киплинга о ребенке-слоненке с неугомонным любопытством, который пытается познать мир .Перед липчанами выступят ведущие артисты театров Санкт-Петербурга. «Лебединое озеро»- мировой символ русского балета, история о прекрасной любви, предательстве, добре и зле. В основе сюжета лежит старинная немецкая легенда о прекрасной Одетте, превращенной в белого лебедя проклятьем колдуна. Только любовь и верность могут снять с нее чары.Харизматичный вокалист Николай Борисов, виртуозный бас-гитарист Владимир Пересунько, талантливый соло-гитарист Богдан Воронов, энергичный ритм-гитарист Андрей Межов и динамичный ударник Вячеслав Щербаков. Вас ждёт потрясающий микс из классики русского рока и современных хитов, возможность подпевать любимым песням и атмосфера творческого вечера.Выступят талантливые музыканты высокого уровня: Ангелина Логвинова (скрипка), Анастасия Юрасова (скрипка), Жанна Карпенко (альт) и Анастасия Путилина (виолончель). Это их первый большой концерт!«Сокольские посиделки» -, сохраняющий первозданную чистоту песенных традиций Липецкой земли. В программе вечера - уже полюбившиеся всем композиции и новые песни