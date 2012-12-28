Родители не смогли разбудить 15-летнего сына в школу: он был без сознания, а потом остановилось сердце
Общество
сегодня, 07:00
Сегодня в Липецке: «Сокольские посиделки», громкая театральная премьера и «Лебединое озеро»
Всё главное про заключительный рабочий день недели.
Днём в Липецке 9-11 градусов (пока ещё) тепла. Периодически будет приниматься небольшой дождик.
Отключение воды
С 9:00 до завершения ремонтных работ перекроют холодную воду:
- ул. 40 лет Октября, 41,43.
- ул. Ушинского, 7, 19, 21, 23.
С 10:00 до конца ремонта расстанутся с комфортом:
- ул. Зегеля, 13, 13а;
- ул. Логовая, 4.
- ул. Мичурина, 32, 34, 36, 38, 38а, 42;
- ул. М.Н. Неделина, 30, 53, 55, 57;
- ул. Плеханова, 1а, 1б, 3;
- пл. Победы, 3;
- пр-т. Победы, 5, 5А, 7, 11, 21, 25, 27, 19а, 89, 91, 91а, 91б, 93, 93а, 93б, 95.
Отключение света
С 09:00 до 17:00 обесточат:
- ул. Зегеля, 1;
- ул. Октябрьская, 1.
Пробки
По пятницам заторы в Липецке особенно злые. Справиться помогут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения, которые способны подсказать, как лучше объехать заторы.
Премьера
Главное культурное событие – премьерный показ в ЛГАТД им. Л.Н. Толстого (пл. Театральная, 2) спектакля «Обломов» (12+).
Здесь и вверху фото vk.com/teatrtolstogo
Крокодил и обед
В 18:33 пройдёт интересный спектакль и в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28). Здесь приглашают детскую и взрослую аудиторию на постановку «Что у крокодила бывает на обед» (6+).
Фото vk.com/vbiblioteku
Режиссёр Иван Карпов называет её спектаклем-клоунадой. По сказке Р. Киплинга о ребенке-слоненке с неугомонным любопытством, который пытается познать мир .
Легенда о прекрасной
Долгожданный спектакль, в котором есть танец маленьких лебедей, покажут в 19:00 в Городском дворце культуры (ул. Коммунистическая, 20).
Перед липчанами выступят ведущие артисты театров Санкт-Петербурга. «Лебединое озеро» (12+) - мировой символ русского балета, история о прекрасной любви, предательстве, добре и зле. В основе сюжета лежит старинная немецкая легенда о прекрасной Одетте, превращенной в белого лебедя проклятьем колдуна. Только любовь и верность могут снять с нее чары.
Квартирник
Крутой концерт обещают в культурном АРТ-пространстве «Модное место» при ОЦКНТ (ул. Космонавтов, 54а, вход слева от касс. В 19:00 здесь выступит зажигательный воронежский кавер-бенд MMDance (12+).
Фото vk.com/art_modnoe_mesto
Харизматичный вокалист Николай Борисов, виртуозный бас-гитарист Владимир Пересунько, талантливый соло-гитарист Богдан Воронов, энергичный ритм-гитарист Андрей Межов и динамичный ударник Вячеслав Щербаков. Вас ждёт потрясающий микс из классики русского рока и современных хитов, возможность подпевать любимым песням и атмосфера творческого вечера.
Творческий дебют
В 19:00 в зале «Унион» (ул. К. Маркса, 2) состоится вечер отличной классическоой музыки, который подарит , струнный квартет Anima (12+).
Фото vk.com/unionzal
Выступят талантливые музыканты высокого уровня: Ангелина Логвинова (скрипка), Анастасия Юрасова (скрипка), Жанна Карпенко (альт) и Анастасия Путилина (виолончель). Это их первый большой концерт!
Сокольские посиделки
В 17:00 на сцене Дк «Сокол» (пл. Константиновой, 3) пройдет отчетный концерт Народного ансамбля русской песни «Сокольские посиделки» (12+).
Фото vk.com/dksokol48
«Сокольские посиделки» -, сохраняющий первозданную чистоту песенных традиций Липецкой земли. В программе вечера - уже полюбившиеся всем композиции и новые песни
Есенин, Колбаско и тайна шестого фильма
Известный липецкий киновед Алексей Колбаско приглашает в Центральную городскую библиотеку им. С Есенина (ул. Космонавтов, 15/3) в 16:00 на встречу, посвященную Сергею Есенину (12+).
В этом году две круглые даты, связанные с «певцом русской берёзы»: 130 лет со дня рождения поэта и 100 лет с года смерти. Колбаско расскажет не только о фильмах, созданных по произведениям классика русской литературы, но о художественных картинах, где одним из действующих персонажей выступает великий поэт. Такиих насчитывается всего пять, и Колбаско расскажет, как проходили съемки каждой картины. В конце встречи киновед подробно остановится и на шестом фильме под названием «Декабрь», повествующем о последних днях жизни Сергея Есенина. Картину с 2021 года снимает режиссер Клим Шипенко («Холоп», «Текст», «Салют 7», «Вызов»), на главную роль он пригласил Александра Петрова. Однако дата выхода «Декабря» на экран пока окончательно так и не определена.
