Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Родители не смогли разбудить 15-летнего сына в школу: он был без сознания, а потом остановилось сердце
Здоровье
Дальнобойщик из Петербурга умер на стоянке у придорожного кафе
Происшествия
Жители Опытной, Сокола, Сселок, Дачного требуют от мэрии изменения схемы пассажирских перевозок
Общество
«Из нашего дома бегут управляющие компании»
Общество
В Липецкую область возвращается тепло
Погода в Липецке
28-летняя женщина заразила сожителя ВИЧ-инфекцией: он обратился в полицию
Происшествия
Студёновский мост открыт для движения
Общество
В Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении «чёрных копателей»
Происшествия
На посетителя рынка «Европейский» упал металлический прилавок: мужчина получил черепно-мозговую травму
Происшествия
На девяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Читать все
Миллионы мальков сазана выпущены в реку Воронеж у Новолипецкого пляжа
Общество
В Липецкую область возвращается тепло
Погода в Липецке
На девяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Сегодня в Липецке: «Сокольские посиделки», громкая театральная премьера и «Лебединое озеро»
Общество
Красный уровень отменен, желтый действует
Происшествия
В Ельце и четырех районах области объявлен красный уровнь
Происшествия
В Липецкой области — воздушная опасность
Происшествия
Бизнес из 12 регионов искал партнеров на форуме в Липецке
Общество
Два человека погибли при пожаре в Ельце
Происшествия
Тренер «Металлурга» посетовал, что за красивую игру очков не добавляют
Спорт
Читать все
Общество
278
сегодня, 07:00
1

Сегодня в Липецке: «Сокольские посиделки», громкая театральная премьера и «Лебединое озеро»

Всё главное про заключительный рабочий день недели.

Небольшой дождь

Днём в Липецке 9-11 градусов (пока ещё) тепла. Периодически будет приниматься небольшой дождик.

DSC_048912.jpg

Отключение воды

С 9:00 до завершения ремонтных работ перекроют холодную воду:

- ул. 40 лет Октября, 41,43.
- ул. Ушинского, 7, 19, 21, 23.

9ax8g0o7cat9kuvxj8b98d35z1lacpft.jpg

С 10:00 до конца ремонта расстанутся с комфортом:

- ул. Зегеля, 13, 13а;
- ул. Логовая, 4.
- ул. Мичурина, 32, 34, 36, 38, 38а, 42;
- ул. М.Н. Неделина, 30, 53, 55, 57;
- ул. Плеханова, 1а, 1б, 3;
- пл. Победы, 3;
- пр-т. Победы, 5, 5А, 7, 11, 21, 25, 27, 19а, 89, 91, 91а, 91б, 93, 93а, 93б, 95.

Отключение света

С 09:00 до 17:00 обесточат:

- ул. Зегеля, 1;
- ул. Октябрьская, 1.

DSC0008412_2.jpg

Пробки

По пятницам заторы в Липецке особенно злые. Справиться помогут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения, которые способны подсказать, как лучше объехать заторы.


Премьера

Главное культурное событие – премьерный показ в ЛГАТД им. Л.Н. Толстого (пл. Театральная, 2) спектакля «Обломов» (12+).

eQsbvHIAD4sibeuu9UUqrgpG2ETiPAK2Ui9KF-4f1D7qSjmqjPUBaP8nkxDMKMd43BMEf2TDOv07iMgz8nFitQbu.jpg

Здесь и вверху фото vk.com/teatrtolstogo

Нестареющая классика по роману И.А.Гончарова. Режиссёр-постановщик - известный столичный артист и режиссёр Александр Баргман. Сюжет пересказывать не имеет смысла, а вот посмотреть стоит.

Крокодил и обед

В 18:33 пройдёт интересный спектакль и в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28). Здесь приглашают детскую и взрослую аудиторию на постановку «Что у крокодила бывает на обед» (6+).

RnBXW0r7j5NmrYbuqQ5N1Xfpj1VmQeRrC-JlzN55NcLriy3wcut87nSu3bRHtK3WwxVzj4afuFRKwJPZDOO_a0u0.jpg

Фото vk.com/vbiblioteku

Режиссёр Иван Карпов называет её спектаклем-клоунадой. По сказке Р. Киплинга о ребенке-слоненке с неугомонным любопытством, который пытается познать мир .

Легенда о прекрасной

Долгожданный спектакль, в котором есть танец маленьких лебедей, покажут в 19:00 в Городском дворце культуры (ул. Коммунистическая, 20).

MG_8067.jpg

Перед липчанами выступят ведущие артисты театров Санкт-Петербурга. «Лебединое озеро» (12+) - мировой символ русского балета, история о прекрасной любви, предательстве, добре и зле. В основе сюжета лежит старинная немецкая легенда о прекрасной Одетте, превращенной в белого лебедя проклятьем колдуна. Только любовь и верность могут снять с нее чары.

Квартирник

Крутой концерт обещают в культурном АРТ-пространстве «Модное место» при ОЦКНТ (ул. Космонавтов, 54а, вход слева от касс. В 19:00 здесь выступит зажигательный воронежский кавер-бенд MMDance (12+).

2Fn7ykRwzHcKwBLh7dg9ymNdIJn4AzWN7NeqyNHkfmL1O4F1PvxLk-cixcd1p4jENOST7n6DdDdpaDgkHuBO-I6x.jpg

Фото vk.com/art_modnoe_mesto

Харизматичный вокалист Николай Борисов, виртуозный бас-гитарист Владимир Пересунько, талантливый соло-гитарист Богдан Воронов, энергичный ритм-гитарист Андрей Межов и динамичный ударник Вячеслав Щербаков. Вас ждёт потрясающий микс из классики русского рока и современных хитов, возможность подпевать любимым песням и атмосфера творческого вечера.

Творческий дебют

В 19:00 в зале «Унион» (ул. К. Маркса, 2) состоится вечер отличной классическоой музыки, который подарит , струнный квартет Anima (12+).

-O8-KgqgcLCK6rXWuMc7pBZWX9xcRGLiWDN6xVJcioC7IaqUbGbz1Ml2WuUcfue_sEPDZcSbW3F-NMB50s2a-itx.jpg

Фото vk.com/unionzal

Выступят талантливые музыканты высокого уровня: Ангелина Логвинова (скрипка), Анастасия Юрасова (скрипка), Жанна Карпенко (альт) и Анастасия Путилина (виолончель). Это их первый большой концерт!

Сокольские посиделки

В 17:00 на сцене Дк «Сокол» (пл. Константиновой, 3) пройдет отчетный концерт Народного ансамбля русской песни «Сокольские посиделки» (12+).

opP3ZBAw1sdUPMLCnHPqVD9aU37ANE8R3VBAZKxpKdpUhrVrpESDQU9Z1siBSmZZg66z1m1vE-kZNfuyqbDmtmkw.jpg

Фото vk.com/dksokol48

«Сокольские посиделки» -, сохраняющий первозданную чистоту песенных традиций Липецкой земли. В программе вечера - уже полюбившиеся всем композиции и новые песни

Есенин, Колбаско и тайна шестого фильма

Известный липецкий киновед Алексей Колбаско приглашает в Центральную городскую библиотеку им. С Есенина (ул. Космонавтов, 15/3) в 16:00 на встречу, посвященную Сергею Есенину (12+).

bnWuW3anvdz89sXFbIZH8kgv1ByU4P7lQ-s1sHWmK01ubj_0flj8EdPZeRXA67eHNmNu0wzUlOsqMrCNEnMMN-9l.jpg

В этом году две круглые даты, связанные с «певцом русской берёзы»: 130 лет со дня рождения поэта и 100 лет с года смерти. Колбаско расскажет не только о фильмах, созданных по произведениям классика русской литературы, но о художественных картинах, где одним из действующих персонажей выступает великий поэт. Такиих насчитывается всего пять, и Колбаско расскажет, как проходили съемки каждой картины. В конце встречи киновед подробно остановится и на шестом фильме под названием «Декабрь», повествующем о последних днях жизни Сергея Есенина. Картину с 2021 года снимает режиссер Клим Шипенко («Холоп», «Текст», «Салют 7», «Вызов»), на главную роль он пригласил Александра Петрова. Однако дата выхода «Декабря» на экран пока окончательно так и не определена.

Дорогие липчане! Вот и октябрь подошёл к середине, а вместе с ним и осень, подарив нам немало новостей. Жителям Липецкой области следить за ними просто: на GOROD48 вы найдёте всё самое необходимое и можете быть уверенными, что с нами не пропустите ничего интересного и полезного. Ждём вас на сайте снова и снова. До встречи!
Сегодня в Липецке
0
0
0
1
1

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Электорат
9 минут назад
Доброго утра нашим сладеньким депутатам!
Ответить
Рекомендуем
Общество
Зажигалки по паспорту, охлажденные кредиты — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 32%
Общество
Две центральные улицы Липецка перекрываются на время реконструкции теплосетей
Общество
Пребывание в лесах области ограничено до 30 сентября
Общество
Трамвай вновь связал правый и левый берега в Липецке
Здоровье
С отравлением грибами в больнице остаётся одна пациентка
Общество
При хорошей погоде «Петропарк» примет первых посетителей уже этой осенью
Экономика
Цены на бензин продолжают расти в Липецкой области
Экономика
Вложения липчан в страхование выросли на 38%
Экономика
Расходы липчан на платные услуги выросли на 1,5%
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить