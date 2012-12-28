На Соколе забил горячий родник

Во дворе офисного здания прорвало трубу.

Во дворе на улице Ушинского,8 сегодня забил родник с горячей водой. Владельцы припаркованных у офисного здания машин вовремя успели их перегнать. А энергетики успели перекрыть воду.– Сотрудники муниципального предприятия «Липецктеплосеть» уже перекрыли горячую воду на бесхозяйной трубе. Труба не питает потребителей, поэтому без горячей воды жители района не остались, — рассказали GOROD48 в департаменте ЖКХ Липецка.