Липецкая вечЁрка: пять смертей за три дня, временный гендиректор Хладокомбината, и где не включили отопление
Стропальщика насмерть придавило металлической рамой: крановщик получил полтора года условно
Женщина получила травму при обрезке малины: работодатель выплатит ей 58,2 тысячи рублей
18-летняя девушка врезалась на автомобиле в дерево: вместе с пассажиром ее госпитализировали
Космонавт Иван Вагнер опубликовал снимок Липецка с орбиты и рассказал о заповедниках региона
сегодня, 14:53
На Соколе забил горячий родник
Во дворе офисного здания прорвало трубу.
Во дворе на улице Ушинского,8 сегодня забил родник с горячей водой. Владельцы припаркованных у офисного здания машин вовремя успели их перегнать. А энергетики успели перекрыть воду.
– Сотрудники муниципального предприятия «Липецктеплосеть» уже перекрыли горячую воду на бесхозяйной трубе. Труба не питает потребителей, поэтому без горячей воды жители района не остались, — рассказали GOROD48 в департаменте ЖКХ Липецка.
