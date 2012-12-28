Женщина перевернулась на «Ниссане» — машина загорелась

Возгоранию предшествовал удар об опору ЛЭП.



Днем 13 октября на улице Советской Армии в Лебедяни 28-летняя женщина за рулем «Ниссана» не справилась с управлением, и машина опрокинулись на бок. Автомобиль также ударился в опору ЛЭП.По словам очевидцев аварии, после столкновения «Ниссан» загорелся.Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, ДТП обошлось без пострадавших.