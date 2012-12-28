Липецкая вечЁрка: пять смертей за три дня, временный гендиректор Хладокомбината, и где не включили отопление
Происшествия
Женщина перевернулась на «Ниссане» — машина загорелась
Возгоранию предшествовал удар об опору ЛЭП.
По словам очевидцев аварии, после столкновения «Ниссан» загорелся.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, ДТП обошлось без пострадавших.
Комментарии (1)