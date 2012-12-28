Липецкая вечЁрка: пять смертей за три дня, временный гендиректор Хладокомбината, и где не включили отопление
сегодня, 12:22
В Липецке соседи судились из-за собаки
Суды признали право собственника дома на двух хозяев содержать собаку.
Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, суд первой инстанции принял решение выделить земельные участки в пользование каждому из собственников, а также обозначить участок общего пользования, и обязал женщину переместить собаку и содержать её на привязи или в изолированном вольере в пределах выделенного ей участка.
Но мужчина остался недоволен и подал апелляционную жалобу, требуя обязать убрать собаку. Липецкий областной суд с такой позицией не согласился. Решение суда первой инстанции было оставлено в силе.
«Собаки породы немецкая овчарка (метисы данной породы) не включены в перечень потенциально опасных, список которых утвержден постановлением правительства. А значит, ее владелец вправе содержать животное на принадлежащем ему участке вне мест общего пользования. Кроме того, суд обязал ответчика содержать собаку на привязи или в вольере, что исключит ее доступ к участку, выделенному в пользование соседа, либо в общее пользование, а также свободный выгул по территории общего земельного участка», — отметили в суде.
