Липецкая вечЁрка: пять смертей за три дня, временный гендиректор Хладокомбината, и где не включили отопление
Стропальщика насмерть придавило металлической рамой: крановщик получил полтора года условно
Женщина получила травму при обрезке малины: работодатель выплатит ей 58,2 тысячи рублей
18-летняя девушка врезалась на автомобиле в дерево: вместе с пассажиром ее госпитализировали
С жительницы Пермского края взыскали 680 тысяч рублей, которые липецкая пенсионерка перевела мошенникам
Общество
538
сегодня, 11:36
5
Загрязнение реки Дон оценили в 99 миллионов рублей
В реку шли сточные воды с очистных сооружений с превышением ПДК загрязняющих веществ.
«В иске указано, что ещё в 2023 году выездные проверки Лебедянского водоканала установили сброс сточных вод из очистных сооружений в реку Дон с превышением нормативов предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ, в числе которых были аммония-ион, марганец, медь, нефтепродукты, нитрит-ион, стронций, фосфор, фторид-ион, фенолы, цинк и другие», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.
Предварительное судебное заседание по делу состоится 24 ноября.
0
3
4
0
0
Комментарии (5)