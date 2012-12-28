Загрязнение реки Дон оценили в 99 миллионов рублей

В реку шли сточные воды с очистных сооружений с превышением ПДК загрязняющих веществ.

Центрально-Черноземное межрегиональное Управление Роспарироднадзора обратилось в Арбитражный суд Липецкой области с иском о взыскании с МУП «Лебедянский водоканал» 99 миллионов рублей ущерба за загрязнение реки Дон.«В иске указано, что ещё в 2023 году выездные проверки Лебедянского водоканала установили сброс сточных вод из очистных сооружений в реку Дон с превышением нормативов предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ, в числе которых были аммония-ион, марганец, медь, нефтепродукты, нитрит-ион, стронций, фосфор, фторид-ион, фенолы, цинк и другие», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.Предварительное судебное заседание по делу состоится 24 ноября.