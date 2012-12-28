Сегодня в Липецке: обычай сжигать постели, размер идеальной пенсии и липчане задыхаются без подработки
Сегодня в Липецке: обычай сжигать постели, размер идеальной пенсии и липчане задыхаются без подработки
Погода в Липецке
341
сегодня, 08:37
Сильный ветер продержится в области весь день
Скорость его порывов может составить 17 м/с.
«В ближайшие 3-6 часов ожидается усиление западного ветра порывами до 17 м/с с сохранением в течение дня», — говорится в предупреждении спасателей.
По 12-балльной шкале Бофорта, оценивающей для силу ветра по его действию на наземные предметы, такой ветер оценивается в 7 баллов и считается крепким.
0
0
2
3
0
Комментарии