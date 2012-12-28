Сильный ветер продержится в области весь день

Скорость его порывов может составить 17 м/с.

МЧС предупредило об усилении западного ветра.«В ближайшие 3-6 часов ожидается усиление западного ветра порывами до 17 м/с с сохранением в течение дня», — говорится в предупреждении спасателей.По 12-балльной шкале Бофорта, оценивающей для силу ветра по его действию на наземные предметы, такой ветер оценивается в 7 баллов и считается крепким.