На каком стуле сидел главный банкир Липецка?

Очередной выпуск «Что там внутри?» мы сняли в музее Липецкого отделения Центробанка. Хотя это и музей, но попасть в него просто так с улицы невозможно.Мы увидели банкноты с четырьмя нулями, узнали, как деньги проверяют на подлинность, и как утилизируют старые купюры. А также изучили памятные монеты, которые стоят дороже номинала.В музее есть стул из кабинета управляющего отделения, он очень похож на мебель с бриллиантами из романа Ильфа и Петрова.