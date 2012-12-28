Таксист ограбил пассажира на кладбище ЛТЗ и уехал в Екатеринбург

Липецкие полицейские раскрыли ограбление, совершенное прошлой зимой. Подозреваемый в нападении на пассажира таксист задержан на Урале.



Липецкие полицейские задержали в Екатеринбурге 28-летнего иностранца. Прошлой зимой он работал в Липецке таксистом и, по данным следствия, ограбил своего пассажира.Нападение на 42-летнего липчанина произошло 27 декабря 2024 года. Он приехал на такси к кладбищу ЛТЗ и поссорился с водителем из-за оплаты поездки. Во время конфликта таксист сорвал с липчанина золотую цепочку и вырвал из рук телефон.Полицейские возбудили уголовное дело о грабеже и в ходе его расследования нашли похищенный телефон. Правда, мужчина, у которого он оказался, к грабежу отношения не имел. Телефон ему подарил товарищ, который, якобы, уехал на родину — в одну из стран ближнего зарубежья.«В сентябре этого года сотрудники уголовного розыска установили, что подозреваемый получил временную регистрацию в Екатеринбурге, где он и был задержан оперативниками, выехавшими в командировку», — рассказали в пресс-службе областного управления МВД.