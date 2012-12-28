Все новости
Происшествия
302
30 минут назад
1

Таксист ограбил пассажира на кладбище ЛТЗ и уехал в Екатеринбург

Липецкие полицейские раскрыли ограбление, совершенное прошлой зимой. Подозреваемый в нападении на пассажира таксист задержан на Урале.

Липецкие полицейские задержали в Екатеринбурге 28-летнего иностранца. Прошлой зимой он работал в Липецке таксистом и, по данным следствия, ограбил своего пассажира.

Нападение на 42-летнего липчанина произошло 27 декабря 2024 года. Он приехал на такси к кладбищу ЛТЗ и поссорился с водителем из-за оплаты поездки. Во время конфликта таксист сорвал с липчанина золотую цепочку и вырвал из рук телефон.

Полицейские возбудили уголовное дело о грабеже и в ходе его расследования нашли похищенный телефон. Правда, мужчина, у которого он оказался, к грабежу отношения не имел. Телефон ему подарил товарищ, который, якобы, уехал на родину — в одну из стран ближнего зарубежья.

«В сентябре этого года сотрудники уголовного розыска установили, что подозреваемый получил временную регистрацию в Екатеринбурге, где он и был задержан оперативниками, выехавшими в командировку», — рассказали в пресс-службе областного управления МВД.
грабеж
0
0
0
4
0

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Директор кладбища
6 минут назад
Что за люди, эти таксисты?! Ни стыда, ни совести...
Ответить
