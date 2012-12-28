Прокуратура начала проверку по факту провала теплотрассы и угодившей в яму с кипятком машины
сегодня, 08:49
15-летний школьник не хотел на уроки и заказал звонки о минированиях
Три дня подряд телефонный террорист сообщал о минировании елецкой школы № 24 и одного из городских колледжей.
Подростка вычислили сотрудники управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий УМВД России по Липецкой области и УФСБ. Мальчик заявил оперативникам, что просто не хотел идти на уроки.
В отношении подростка было возбуждено уголовное дело об организации заведомо ложного сообщения об акте терроризма, однако ввиду его возраста дело было прекращено, а наказанием для школьника стали меры воспитательного воздействия.
