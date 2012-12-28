Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
На железной дороге в Липецкой области обнаружено повреждение пути
Происшествия
«20 лет машине, а она не подводила»
Происшествия
На улице Буденного завершили разминирование обломков БПЛА
Происшествия
«Детей просто сносят толпой»
Общество
Тепло подано в четверть липецких домов
Общество
Прокуратура начала проверку по факту провала теплотрассы и угодившей в яму с кипятком машины
Происшествия
Взрыва газового котла не было — был пожар, причины которого ещё выясняют
Происшествия
В Липецке обезвреживают обломки дрона
Происшествия
Автобус 315-го маршрута столкнулся с «Маздой»
Происшествия
Просьбу депутата областного Совета Анатолия Емельянова пойти на СВО снова рассмотрит Октябрьский суд
Происшествия
Читать все
Тепло подано в четверть липецких домов
Общество
В Липецкой области выбирают туристический символ и слоган
Общество
Теплоэнергетики ликвидировали аварию в 15-м микрорайоне
Происшествия
Мэрия выплатит покусанному бродячей собакой восьмилетнему мальчику 80 000 рублей
Происшествия
Просьбу депутата областного Совета Анатолия Емельянова пойти на СВО снова рассмотрит Октябрьский суд
Происшествия
15-летний школьник не хотел на уроки и заказал звонки о минированиях
Происшествия
Липецкая вечЁрка: БПЛА на улице Буденного, утонувший автомобиль и повреждение железной дороги
Общество
Южный циклон принесет в Липецкую область дожди
Погода в Липецке
На двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Квас и лимонад незаконно рекламировали герои «Ну, погоди!»
Общество
Читать все
Происшествия
636
сегодня, 08:49
8

15-летний школьник не хотел на уроки и заказал звонки о минированиях

Три дня подряд телефонный террорист сообщал о минировании елецкой школы № 24 и одного из городских колледжей.

8 октября Елецкий городской суд вынес постановление о применении к 15-летнему подростку  принудительных мер воспитательного воздействия.  В феврале этого года юный ельчанин заказал через интернет звонки о минировании школы. Заказ телефонный террорист выполнял три дня: 24, 25 и 27 февраля он звонил в елецкий отдел полиции и сообщал, что заминированы школа №24 и один из колледжей города.

Подростка вычислили сотрудники управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий УМВД России по Липецкой области и УФСБ. Мальчик заявил оперативникам, что просто не хотел идти на уроки. 

В отношении подростка было возбуждено уголовное дело об организации заведомо ложного сообщения об акте терроризма, однако ввиду его возраста дело было прекращено, а наказанием для школьника стали меры воспитательного воздействия. 

телефонный терроризм
минирование
0
2
2
1
3

Комментарии (8)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Его
3 минуты назад
Бы смышленность и активность,да в нужное русло. Двор например мести и в школу не надо.
Ответить
Интересно
3 минуты назад
Родителей за вызов МЧС и прочих служб теперь рублём накажут? Вообще надо бы. Для профилактики.
Ответить
Нужно
5 минут назад
В угол поставить. Герой.
Ответить
Продвинуто
12 минут назад
"Заказал через интернет звонки о минировании"... Это ж надо додуматься...
Ответить
дилетант
38 минут назад
вести образования от 9.07.25 сообщили что 6650 несовершеннолетних школьного возраста не посещали школ в 2024\25 учебном году вообще. соответственно сотни тысяч не ходят в школу несколько дней\недель\месяцев. без сообщений о минировании.
Ответить
Animal planet.
48 минут назад
Если я не хотел иди в школу один день,я просто не ходил и все. Зачем такой дичью заниматься?????
Ответить
Липчанин
19 минут назад
Родителям штраф, а ему хорошего ремня!
Ответить
МакС
41 минуту назад
Хотел законно не ходить )))
Ответить
Рекомендуем
Общество
Зажигалки по паспорту, охлажденные кредиты — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 32%
Общество
Две центральные улицы Липецка перекрываются на время реконструкции теплосетей
Общество
Пребывание в лесах области ограничено до 30 сентября
Общество
Трамвай вновь связал правый и левый берега в Липецке
Здоровье
С отравлением грибами в больнице остаётся одна пациентка
Общество
При хорошей погоде «Петропарк» примет первых посетителей уже этой осенью
Экономика
Цены на бензин продолжают расти в Липецкой области
Экономика
Вложения липчан в страхование выросли на 38%
Экономика
Расходы липчан на платные услуги выросли на 1,5%
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить