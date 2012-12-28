15-летний школьник не хотел на уроки и заказал звонки о минированиях

Три дня подряд телефонный террорист сообщал о минировании елецкой школы № 24 и одного из городских колледжей.





8 октября Елецкий городской суд вынес постановление о применении к 15-летнему подростку принудительных мер воспитательного воздействия. В феврале этого года юный ельчанин заказал через интернет звонки о минировании школы. Заказ телефонный террорист выполнял три дня: 24, 25 и 27 февраля он звонил в елецкий отдел полиции и сообщал, что заминированы школа №24 и один из колледжей города.Подростка вычислили сотрудники управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий УМВД России по Липецкой области и УФСБ. Мальчик заявил оперативникам, что просто не хотел идти на уроки.В отношении подростка было возбуждено уголовное дело об организации заведомо ложного сообщения об акте терроризма, однако ввиду его возраста дело было прекращено, а наказанием для школьника стали меры воспитательного воздействия.