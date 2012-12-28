Липецкий велосипедист взял Кубок России

Романов на юге завоевал две медали, но есть нюанс.

23-летний воспитанник липецкой спортивной школы №7 Иван Романов выиграл две медали Кубка России по маутнинбайку (горному велосипеду) в Архипо-Осиповке, что под Геленджиком – «золотую» и «бронзовую».Медаль высшей пробы досталась нашему земляку в гонке на коротком круге: он не знал себе равных в квалификации, а в финале буквально на последних метрах опередил ставших соответственно вторым и третьим Максима Гоголева из Самары и Илью Лужбина из Ижевска. Дистанцию в 9,1 км Иван проехал за 23 минуты 13 секунд.В гонке с выбыванием Романов поначалу держался в тени: по итогам квалификации он показал лишь 32-е время, которого, впрочем, хватило для выхода в решающую стадию. В 1/8 и 1/4 финала он приходил к финишу вторым, выиграл полуфинал, а в решающей гонке приехал к финишу третьим следом за Кириллом Баданиным из Чебоксар и Александром Абрамовым из Верхней Пышмы Свердловской области.Романов – «звездочка» российского велоспорта, правда родной город он покинул давно: сначала выступал за Санкт-Петербург, а с прошлого года начал представлять СШОР Копейска Челябинской области.