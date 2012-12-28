Легковес с тяжелыми кулаками из Ельца заслужил звание КМС по боксу
Парень добрался до полуфинала первенства ЦФО.
В четвертьфинале наш земляк оказался сильнее Романа Ерёменко из Тульской области. В полуфинале ему противостоял Дмитрий Кравцов из Московской области – победы были достойны оба, судьи отдали предпочтение сопернику.
В активе воспитанника елецкого «Кристалла» медаль за 3-е место, а к ней важнейший довесок: Егор выполнил норматив кандидата в мастера спорта.
Фото vk.com/sport48lipetsk
