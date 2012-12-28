Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Спорт
Легковес с тяжелыми кулаками из Ельца заслужил звание КМС по боксу

Парень добрался до полуфинала первенства ЦФО.

Елецкая школа бокса подготовила ещё одного сильного воспитанника: Егор Пшеничников в первенстве ЦФО среди юношей 17-18 лет в Костроме взял «бронзу» в весовой категории до 54 кг.

В четвертьфинале наш земляк оказался сильнее Романа Ерёменко из Тульской области. В полуфинале ему противостоял Дмитрий Кравцов из Московской области – победы были достойны оба, судьи отдали предпочтение сопернику.

В активе воспитанника елецкого «Кристалла» медаль за 3-е место, а к ней важнейший довесок: Егор выполнил норматив кандидата в мастера спорта.

Фото vk.com/sport48lipetsk
Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Хатабыч
7 минут назад
Молодец
Ответить
Александр Н.
12 минут назад
Молодец, дальнейших успехов.
Ответить
Почемучка
56 минут назад
А почему столько дизлайков и злых смайликов к этой новости и новости про велосипедиста?
Ответить
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить