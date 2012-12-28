Легковес с тяжелыми кулаками из Ельца заслужил звание КМС по боксу

Парень добрался до полуфинала первенства ЦФО.

В активе воспитанника елецкого «Кристалла» медаль за 3-е место, а к ней важнейший довесок: Егор выполнил норматив кандидата в мастера спорта.









Фото vk.com/sport48lipetsk

Елецкая школа бокса подготовила ещё одного сильного воспитанника: Егор Пшеничников в первенстве ЦФО среди юношей 17-18 лет в Костроме взял «бронзу» в весовой категории до 54 кг.В четвертьфинале наш земляк оказался сильнее Романа Ерёменко из Тульской области. В полуфинале ему противостоял Дмитрий Кравцов из Московской области – победы были достойны оба, судьи отдали предпочтение сопернику.