В селе Хмелинец вандалы сломали въездную группу сквера памяти павших

Глава Елецкого района Олег Семенихин призвал жителей помочь в поиске вандалов.

Неизвестные в селе Хмелинец Елецкого района разломали въездную группу сквера памяти павших и живых участников локальных конфликтов и антитеррористических операций. Глава Елецкого района Олег Семенихин назвал произошедшее актом вандализма и подчеркнул особую значимость этого места для местных жителей.«Это место священно для каждого, оно символизирует мужество и героизм наших земляков, отдавших жизнь за мирное небо над нашими головами», — заявил Олег Семенихин.Глава района обратился к неравнодушным гражданам с просьбой помочь в установлении личностей вандалов.Всех, кто стал свидетелем произошедшего или располагает любой информацией об инциденте, просят незамедлительно обратиться в экстренные службы по телефонам 112 или 02.