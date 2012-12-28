В Добринском округе подтопило дорогу разлившейся Плавицей

Из-за подъема уровня воды в реке Плавица оказался подтоплен участок автомобильной дороги.

Подтопление произошло на дороге вблизи населенного пункта Большая Плавица.Как сообщили в ГУ МЧС России по Липецкой области, населенных пунктов отрезанных водой нет, все имеют подъездные пути и запасные маршруты движения. Жизнеобеспечение населения не нарушено.