Мэрия выплатит покусанному бродячей собакой восьмилетнему мальчику 80 000 рублей

Пять собак напали на мальчика в Ельце во время прогулки, одна их них покусала ребёнка.

Управление коммунального хозяйства администрации Ельца выплатит 80 000 рублей компенсации морального вреда покусанному бродячей собакой восьмилетнему мальчику.Стая из пяти бродячих собак напала на ребенка в июле прошлого года во время прогулки неподалеку от жилого дома на улице Орловской. Одна из собак укусила ребёнка за левую ногу.В травмпункте мальчику наложили швы, обработали раны и царапины, и провели первичную вакцинацию против бешенства.«Ребенку пришлось пройти болезненное лечение, принимать лекарства для купирования тревожного состояния, вызванного нападением собаки. Прокуратура обратилась в суд с иском к Управлению коммунального хозяйства города о взыскании компенсации причиненного школьнику морального вреда и он был удовлетворён», — сообщила пресс -служба прокуратуры Липецкой области.