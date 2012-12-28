Липецкая вечЁрка: последствия атаки БПЛА, компенсация за загрызенного сына и когда заработает «Петропарк»
Происшествия
Мэрия выплатит покусанному бродячей собакой восьмилетнему мальчику 80 000 рублей
Пять собак напали на мальчика в Ельце во время прогулки, одна их них покусала ребёнка.
Стая из пяти бродячих собак напала на ребенка в июле прошлого года во время прогулки неподалеку от жилого дома на улице Орловской. Одна из собак укусила ребёнка за левую ногу.
В травмпункте мальчику наложили швы, обработали раны и царапины, и провели первичную вакцинацию против бешенства.
«Ребенку пришлось пройти болезненное лечение, принимать лекарства для купирования тревожного состояния, вызванного нападением собаки. Прокуратура обратилась в суд с иском к Управлению коммунального хозяйства города о взыскании компенсации причиненного школьнику морального вреда и он был удовлетворён», — сообщила пресс -служба прокуратуры Липецкой области.
