Общество
29
10 минут назад

В Липецкой области выбирают туристический символ и слоган

Центр туризма «Липецкая Земля» объявил конкурс на создание фирменного персонажа и слогана региона «Маскот Липецкой Земли» и уже появились первые заявки.  

Центр туризма «Липецкая Земля» объявил конкурс на создание туристического символа и слогана «Маскот Липецкой Земли». 

Маскот (от английского mascot — «человек, животное или объект, приносящий удачу») — персонаж-талисман, который олицетворяет собой некий коллектив, сообщество, мероприятие или бренд, в данном случае — туристический бренд Липецкой области. В дальнейшем полученный с помощью конкурса символ будут тиражировать на рекламных баннерах вдоль трассы «Дон», дорожных знаках и в мерче для молодёжи — брендированной продукции. 

Центр туризма «Липецкая Земля» надеется получить такой символ региона,  который поможет привлечению туристов, станет настоящей визитной карточкой всей области, будет отражать её дух, особенности и привлекательность — как хомлины Калининграда или грибы с глазами Рязани. Для этого конкурс выведен за рамки соцсетей, а Центр туризма договорился об активном участии в творческом состязании студентов ЕГУ, ЛГТУ, ЛГПУ и техникума сервиса и дизайна. Участвовать в конкурсе может любой желающий — независимо от возраста, места жительства и рода занятий. Каждый участник может подать не более двух работ.  Можно даже подавать коллективные заявки, но в таком случае команда должна определить капитана и указать в заявке состав и капитана.

И первые результаты уже есть: по словам директора Центра туризма Евгении Мишиной, конкурс объявили только в понедельник, 6 октября, а на него уже поступили четыре заявки.

Для участия в конкурсе «Маскот Липецкой Земли» нужно выполнить два задания: придумать визуальный образ персонажа (эскиз), а также подобрать крутой слоган, передающий дух области.

Критериями оценки работ станут уникальность, оригинальность и узнаваемость (ничего подобного на просторах интернета быть не должно!), cвязь с природой, историей и туризмом Липецкой области, креативность и запоминаемость. 


Для победителей предусмотрены ценные призы:  за первое место — умная колонка «Алиса», за второе — беспроводные наушники, за третье — мощный повербанк. 

Приём работ — до 31 октября 2025 года. А итоги объявят 10 ноября 2025 в  соцсетях Центра туризма «Липецкая Земля».  

Ваши идеи уже можно отправлять на почту: MishinaEvS@admlr.lipetsk.ru. Подробности — в положении о конкурсе

конкурс
туристический бренд
0
0
0
0
0

