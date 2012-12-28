Мэрия Липецка выплатит полмиллиона рублей матери загрызенного насмерть собаками мужчины
На полутора десятках улиц отключат холодную воду
Причиной отключения холодной воды 8 октября станут плановые ремонтные работы на сетях — с неудобствами столкнутся жители 15 улиц, предупредили в «РВК-Липецк».
Подвоз воды будет организован по адресам: ул. Ново-весовая, 19, ул. Астраханская, 15 стр.1, а также по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
8 октября плановые ремонтные работы на сетях будут проводить энергетики.
С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах № 51 по улице Апраксина, №№ 1д, 1е, 2а, 5 в переулке Благодатном, №№ 17, 19, 21, 23 по улице братьев Сенявиных, №№ 6, 11, 15 по улице Знаменской, №№ 8, 12, 32, 51, 59 по улице Мазурука, № 1а по улице Космонавтов (Ссёлки), № 13а по улице Краеведческой, № 6 в переулке Лазурном, №№ м1, 9, 16, 17 по улице Цветаевой, № 7 в переулке Новогоднем, № 4 в переулке Поэтическом, №№ 5, 8 по улице Сибирской, № 1 в переулке Сказочном, №№ 4, 6, 11, 12, 47 по улице Хрустальной, № 1 по улице Октябрьской, № 24 по улице Радиаторной, № 18 по улице Литаврина, №№ 61, 61а, 63 по улице Меркулова, №№ 3а, 5 по улице Катукова. В этот период также обесточат улицы Мартынова, Аллейную, Барковского, Высоцкого, Заповедную, Камышовую, Михаила Кольцова, Посадскую, Ракитную, Сокольскую, Неделина, Калинина, переулок Краснозоренский, Петровский мост, садоводчества «Металлург-6», «Цементник».
