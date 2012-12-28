Ночью откроется движение по улице Гагарина со стороны Липовской

Но тут же будет перекрыта противоположная часть улицы — у Быханова сада.

Ночью откроется для движения часть улицы Гагарина — со стороны улицы Липовской, и тут же будет перекрыта ее противоположная часть«РИР Энерго» завершило первый этап реконструкции теплосети на этом участке. Теперь компания перейдет ко второму этапу — работы продолжатся на противоположной стороне улицы у Быханова сада.Пока идёт ремонт, движение будет организовано по одной полосе в каждом направлении», — рассказали в мэрии.Улица Гагарина была перекрыта в ночь на 17 сентября для реконструкции 60 метров магистральной теплосети