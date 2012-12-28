Мэрия Липецка выплатит полмиллиона рублей матери загрызенного насмерть собаками мужчины
45-летняя жительница Орловской области украла из дома в Тербунском районе более 168 тысяч рублей
Общество
519
сегодня, 13:39
2
Ночью откроется движение по улице Гагарина со стороны Липовской
Но тут же будет перекрыта противоположная часть улицы — у Быханова сада.
«РИР Энерго» завершило первый этап реконструкции теплосети на этом участке. Теперь компания перейдет ко второму этапу — работы продолжатся на противоположной стороне улицы у Быханова сада.
Пока идёт ремонт, движение будет организовано по одной полосе в каждом направлении», — рассказали в мэрии.
Улица Гагарина была перекрыта в ночь на 17 сентября для реконструкции 60 метров магистральной теплосети
0
0
1
1
3
Комментарии (2)