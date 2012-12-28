Происшествия
173
29 минут назад
1
Гендиректора благоустраивавшей пляжи в Чаплыгине фирмы подозревают в мошенничестве
Один пляж не был благоустроен вообще, а другой сделан не по проекту.
Один пляж в Чаплыгине — по улице Луговой не был благоустроен вообще, а второй — по улице Коммунистической и Литейной был сделан, но не по проекту.
«26 июня 2024 года, 29 апреля и 17 июня 2025 года генеральным директором одной из подрядных организаций Липецка представителю заказчика — районной администрации представлены на подпись акты выполненных работ на сумму более 5 миллионов рублей. Акты подписаны, отраженные в них работы оплачены. Однако фактически благоустройство одного из пляжей не выполнено, а второго проведено некачественно, без соблюдения проектной документации. Причиненный бюджету ущерб составил более 4 миллионов рублей», — отметили в прокуратуре.
По данным GOROD48, пляжи в Чаплыгине благоустраивало ООО «ПСК Реновация». Стоимость одного контракта на обустройство пляжа составила 8 132 817 рублей, второго — 2 789 667 рублей. При этом пляжи находятся напротив друг друга.
В отношении генерального директора подрядной организации возбуждены уголовные дела по части четвёртой статьи 159 и части третьей статьи 159 УК РФ.
На фото пляж по улице Луговой
0
0
1
0
1
Комментарии (1)