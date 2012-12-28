При реконструкции сетей водоснабжения оставили без света более 8,5 тысяч липчан и 130 юрлиц

Руководителя подрядной организации оштрафовали на 3000 рублей.

Ещё 5 июня этого года при реконструкции сетей водоснабжения в 11-м микрорайоне Липецка подрядная организация повредила электрический кабель. В результате до ликвидации аварии было прекращению электроснабжения более 8,5 тысяч граждан и 130 юридических лиц.Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, руководителя подрядной организации привлекли к административной ответственности по части второй статьи 9.7 КоАП РФ «Повреждение электросетей напряжением свыше 1000 вольт». Его оштрафовали на 3000 рублей.