Общество
сегодня, 14:10
При реконструкции сетей водоснабжения оставили без света более 8,5 тысяч липчан и 130 юрлиц
Руководителя подрядной организации оштрафовали на 3000 рублей.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, руководителя подрядной организации привлекли к административной ответственности по части второй статьи 9.7 КоАП РФ «Повреждение электросетей напряжением свыше 1000 вольт». Его оштрафовали на 3000 рублей.
