Пропавшего без вести на СВО многодетного отца признали погибшим
Общество
Пропавшую в Липецке 7-летнюю девочку нашли в Новосибирске
Общество
В Липецкую область возвращается тепло
Погода в Липецке
Первая сессия Липецкого горсовета седьмого созыва: белые розы для спикера, наставления от мэра и автографы для бойцов
Общество
Липецкая вечЁрка: погибший от ранения подросток, момент ДТП на Студеновской и рост цен на бензин
Общество
Одна из лучших липецких тренеров по плаванию не смогла победить онкологию
Спорт
У липчанина нашли 265 тысяч пачек сигарет на 34 миллиона рублей
Происшествия
17-летнюю девушку ищут с 29 сентября
Происшествия
На Лебедянском шоссе вспыхнул автомобиль
Происшествия
Дело — труба: муж с женой украли 11 труб от медицинской организации
Общество
Из-за порыва дом на улице Лутова остался без света и горячей воды
Общество
17-летнюю девушку ищут с 29 сентября
Происшествия
Одна из лучших липецких тренеров по плаванию не смогла победить онкологию
Спорт
При реконструкции сетей водоснабжения оставили без света более 8,5 тысяч липчан и 130 юрлиц
Общество
Профессиональная воровка пыталась откупиться после грабежа
Общество
999 километров противопожарных минерализованных полос обустроено в лесах Липецкой области
Общество
Концентрация пыли у асфальтобетонного завода превышала норму в 4 раза
Общество
В Ельце сгорела «Газель»
Происшествия
НЛМК научит школьников 3D-моделированию
НЛМК Live
На Неделина сгорел автомобиль «Ока»
Происшествия
Общество
534
сегодня, 14:10
10

При реконструкции сетей водоснабжения оставили без света более 8,5 тысяч липчан и 130 юрлиц

Руководителя подрядной организации оштрафовали на 3000 рублей.

Ещё 5 июня этого года при реконструкции сетей водоснабжения в 11-м микрорайоне Липецка подрядная организация повредила электрический кабель. В результате до ликвидации аварии было прекращению электроснабжения более 8,5 тысяч граждан и 130 юридических лиц.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, руководителя подрядной организации привлекли к административной ответственности по части второй статьи 9.7 КоАП РФ «Повреждение электросетей напряжением свыше 1000 вольт». Его оштрафовали на 3000 рублей.
ЖКХ
1
0
0
1
4

Комментарии (10)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Фокс
8 минут назад
Так ведь наверняка не директора, а эксковаторщика нагрели, а для него чувствительно
Ответить
Анастасия
14 минут назад
Здравствуйте,в городе Липецк какое-то существо,я не могу назвать его человек издевается над животными и выкладывает все в телеграмм канал свой
Ответить
Эксперт
15 минут назад
Что то штраф уж слишком маленький получился никому так не кажется?
Ответить
Дед
20 минут назад
Три тысячи это тоже серьёзно. Это уже минус в семье. А были расчеты.
Ответить
Согласен.
36 минут назад
Перебор. Зачем так строго ?
Ответить
Надя
36 минут назад
Может быть опечатка! Не 3000 рублей, а 300000 рублей!!! С такими штрафами он с удовольствием повредит кабель еще много раз!!!
Ответить
Эксперт
14 минут назад
Что то скрывают явно свои виноваты а как говорится на своих крупный штраф не распространяется.
Ответить
Попсикакий
41 минуту назад
Огромный штраф, как бы руки на себя не наложил...
Ответить
Ю
46 минут назад
3000р? Серьёзно?
Ответить
Батя
50 минут назад
Вот наказали , так наказали. Он ещё наверное не может оправиться от такого.
Ответить
