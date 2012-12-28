Первая сессия Липецкого горсовета седьмого созыва: белые розы для спикера, наставления от мэра и автографы для бойцов
Происшествия
53 минуты назад
На Неделина сгорел автомобиль «Ока»
Пожар ликвидировали 8 человек.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, пожар ликвидировали 8 человек личного состава и две единицы техники МЧС России. Никто не пострадал.
Площадь возгорания составила два квадратных метра.
Возгорание произошло в моторном отсеке.
