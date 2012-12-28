Первая сессия Липецкого горсовета седьмого созыва: белые розы для спикера, наставления от мэра и автографы для бойцов
Липецкая вечЁрка: погибший от ранения подросток, момент ДТП на Студеновской и рост цен на бензин
Судебная тяжба Липецкой городской поликлиники №1 с подрядчиком закончилась мировым соглашением
Происшествия
45 минут назад
На Неделина горит автомобиль
Сейчас его тушат пожарные.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, легковой автомобиль вспыхнул напротив дома №17 по улице Неделина. Сейчас его тушат: на месте работают пожарные.
