На Неделина горит автомобиль

Сейчас его тушат пожарные.

В вашем браузере отключен JavaScript

У многопрофильного лицея №61 города Липецка горит машина.Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, легковой автомобиль вспыхнул напротив дома №17 по улице Неделина. Сейчас его тушат: на месте работают пожарные.