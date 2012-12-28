Момент массового ДТП на Студёновской: водитель «Субару» уходил от столкновения с перерезавшей ему дорогу «Ладой»
В Липецке пассажир такси избил водителя гаечным ключом, который таксист хотел применить для самозащиты
Общество
1051
сегодня, 16:43
Пропавшего без вести на СВО многодетного отца признали погибшим
За права троих его детей от 4 до 16 лет вступилась прокуратура.
По данным пресс-службы прокуратуры Липецкой области, участник СВО перестал выходить на связь во время выполнения боевых задач и был объявлен пропавшим без вести больше года назад — ещё в мае 2024 года. Но отсутствие документов, свидетельствующих о смерти бойца, лишало его семью возможности получить предусмотренные законом меры социальной поддержки.
Прокуратура обратилась в суд с иском о признании мужчины умершим, и эти требования были удовлетворены.
Как сообщает Генеральная прокуратура России, теперь троим детям: 4-х, 13-ти и 16-ти лет будут назначены все причитающиеся им выплаты, в том числе пенсия по потере кормильца.