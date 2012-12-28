Липецкая вечЁрка: включение тепла, передел транспортного рынка и привет от Никиты Михалкова
Размахивал карточками, словно шашкой – судья-тинэйджер вынес «Металлургу» 7 предупреждений и 3 удаления
За сломанную полицейскому руку 29-летний беглец из колонии получил 10 лет лишения свободы
Студента из Пензы будут судить за продажу липчанину сломанной видеокарты за 140 000 рублей
55-летнего обвиняемого в мошенничестве при строительстве домов в Кулешовке отправили в СИЗО
Задержанный в Санкт-Петербурге иностранец выслушал приговор за убийство и угон в Усмани
Происшествия
53 минуты назад
36-летняя женщина торговала археологическими ценностями
Но семь её посылок были изъяты в отделении «Почты России» сотрудником ФСБ.
Женщина занималась перепродажей археологических предметов и ценностей, которые покупала на различных интернет-сайтах.
«Семь посылок, содержащих украшения, предметы одежды и быта древнего населения территории современной России, были изъяты сотрудником УФСБ России по Липецкой области в отделении «Почты России», куда женщина принесла их с целью последующей отправки покупателям. Согласно экспертному заключению, они представляют историко-культурную ценность», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.
Все изъятые ценности по решению суда переданы в Музейный фонд Российской Федерации.
