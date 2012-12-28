36-летняя женщина торговала археологическими ценностями

Но семь её посылок были изъяты в отделении «Почты России» сотрудником ФСБ.

36-летнюю жительницу Усманского района привлекли к административной ответственности за сделки с археологическими предметами — по статье 7.15.1 КоАП РФ «Незаконный оборот археологических предметов» и оштрафовали на 3000 рублей.Женщина занималась перепродажей археологических предметов и ценностей, которые покупала на различных интернет-сайтах.«Семь посылок, содержащих украшения, предметы одежды и быта древнего населения территории современной России, были изъяты сотрудником УФСБ России по Липецкой области в отделении «Почты России», куда женщина принесла их с целью последующей отправки покупателям. Согласно экспертному заключению, они представляют историко-культурную ценность», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.Все изъятые ценности по решению суда переданы в Музейный фонд Российской Федерации.