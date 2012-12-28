Все новости
Никита Михалков ответил на привет от Аллы Пугачёвой в Липецке
Культура
«В старый «Мерседес» я могу посадить до ста пассажиров. А сколько их поместится в новый «Волгабас»?
Общество
Липчан предупреждают о заморозках
Погода в Липецке
«Пришли к ним в квартиру и ужаснулась: разруха, грязь, вонь»
Происшествия
В Липецкую область приходят заморозки
Погода в Липецке
В Липецкой области раскрыта кража денег из банкомата
Происшествия
Липецкая вечЁрка: включение тепла, передел транспортного рынка и привет от Никиты Михалкова
Общество
ИИ помогает коммунальщикам отфутболивать липчан?
Общество
Неудачная стрижка йоркширского терьера обошлась груминг-салону в 47 тысяч рублей
Общество
На девяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Липчане два месяца живут без горячей воды
Общество
Пенсионерка из Усманского района предстанет перед судом за кражу кошелька в магазине
Общество
Губернатор придумал знак отличия для креативных чиновников
Общество
Сегодня в Липецке: бордель на театральной сцене, сколько пьют липчане – цифры завораживают
Общество
Мощная вспышка на Солнце отразилась северным сиянием над Липецкой областью
Общество
Тренер «Металлурга» верит в героизм подопечных
Спорт
На девяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Два ДТП за сутки в регионе: трое пострадавших
Происшествия
В Грязях подача тепла в многоквартирные жилые дома начнётся уже завтра
Общество
НЛМК сократил потребление природной воды за счет ее повторного использования
НЛМК Live
НЛМК Live
108
сегодня, 09:36

НЛМК сократил потребление природной воды за счет ее повторного использования

НЛМК станет первым предприятием в стране, где будут использовать всю воду повторно. Причем не только свою от производства, душевых и столовых - комбинат заберет и часть городских стоков.  

Это позволит сократить потребление воды из природных источников - реки Воронеж. Главная водная артерия Липецка станет еще чище и полноводнее. Экологи отмечают, такое решение благоприятно скажется на экосистеме водоема: растениях, рыбе и животном мире.

В 2009 году НЛМК полностью прекратил сброс очищенных промышленных сточных вод, теперь хозяйственно-бытовых. Труба, от очистных к реке Воронеж наглухо заварена. Больше ни грамма воды не попадет в водоем. Для реализации проекта проложили почти 13 километров трубопровода и построили две насосные станции с дополнительной очисткой воды. Инвестиции в проект суммарно превысили один миллиард рублей.

Символическую кнопку на локальных очистных сооружениях нажал заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Максим Корольков. Он отметил, что проект НЛМК полностью соответствует целям нацпроекта «Экологическое благополучие» и стал эталонным примером для других промышленных предприятий страны.
 
«Здесь мы пришли к полному прекращению сброса очищенной воды от промышленного предприятия в реку, тем самым задействовав воду повторно на предприятии, снизив потребление водных ресурсов из природных источников. Такие практики мы будем транслировать на всю страну», – заявил Максим Корольков, подчеркнув уникальность подхода НЛМК, где повторно используются все типы сточных вод.

Вице-президент НЛМК по энергетике, экологии и охране труда Сергей Чеботарев, рассказал, что работа над проектом по повторному использованию воды велась последовательно с начала 2000-х годов. За это время комбинат более чем в пять раз сократил потребление воды - со 100 до менее чем 20 млн кубометров в год. 

«Сокращенный объем равен тридцати двум тысячам олимпийских бассейнов. Такой экономии предшествовал целый комплекс мероприятий. Сначала мы  сокращали объёмы потребления воды из реки Воронеж и работали над прекращением сброса в реку очищенных промышленных стоков. В 2009 году мы стали первым крупным промышленным предприятием в стране, которое достигло такого результата. Следующие 15 лет мы занимались дальнейшим сокращением водопотребления, и сегодня, в 2025 году, мы прекратили сброс в реку очищенных хозяйственно-бытовых стоков. И сделали это первыми в России. Никто из промышленных предприятий в России такого проекта не реализовывал», — рассказал Сергей Чеботарев.



В финале торжественного открытия благодарности вручили сотрудникам НЛМК, которые внесли свой значимый вклад в создание первого в России замкнутого водооборотного цикла на промышленном предприятии.

