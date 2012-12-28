НЛМК сократил потребление природной воды за счет ее повторного использования

НЛМК станет первым предприятием в стране, где будут использовать всю воду повторно. Причем не только свою от производства, душевых и столовых - комбинат заберет и часть городских стоков.

Это позволит сократить потребление воды из природных источников - реки Воронеж. Главная водная артерия Липецка станет еще чище и полноводнее. Экологи отмечают, такое решение благоприятно скажется на экосистеме водоема: растениях, рыбе и животном мире.В 2009 году НЛМК полностью прекратил сброс очищенных промышленных сточных вод, теперь хозяйственно-бытовых. Труба, от очистных к реке Воронеж наглухо заварена. Больше ни грамма воды не попадет в водоем. Для реализации проекта проложили почти 13 километров трубопровода и построили две насосные станции с дополнительной очисткой воды. Инвестиции в проект суммарно превысили один миллиард рублей.Символическую кнопку на локальных очистных сооружениях нажал заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Максим Корольков. Он отметил, что проект НЛМК полностью соответствует целям нацпроекта «Экологическое благополучие» и стал эталонным примером для других промышленных предприятий страны.«Здесь мы пришли к полному прекращению сброса очищенной воды от промышленного предприятия в реку, тем самым задействовав воду повторно на предприятии, снизив потребление водных ресурсов из природных источников. Такие практики мы будем транслировать на всю страну», – заявил Максим Корольков, подчеркнув уникальность подхода НЛМК, где повторно используются все типы сточных вод.Вице-президент НЛМК по энергетике, экологии и охране труда Сергей Чеботарев, рассказал, что работа над проектом по повторному использованию воды велась последовательно с начала 2000-х годов. За это время комбинат более чем в пять раз сократил потребление воды - со 100 до менее чем 20 млн кубометров в год.«Сокращенный объем равен тридцати двум тысячам олимпийских бассейнов. Такой экономии предшествовал целый комплекс мероприятий. Сначала мы сокращали объёмы потребления воды из реки Воронеж и работали над прекращением сброса в реку очищенных промышленных стоков. В 2009 году мы стали первым крупным промышленным предприятием в стране, которое достигло такого результата. Следующие 15 лет мы занимались дальнейшим сокращением водопотребления, и сегодня, в 2025 году, мы прекратили сброс в реку очищенных хозяйственно-бытовых стоков. И сделали это первыми в России. Никто из промышленных предприятий в России такого проекта не реализовывал», — рассказал Сергей Чеботарев.В финале торжественного открытия благодарности вручили сотрудникам НЛМК, которые внесли свой значимый вклад в создание первого в России замкнутого водооборотного цикла на промышленном предприятии.