Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Никита Михалков ответил на привет от Аллы Пугачёвой в Липецке
Культура
Подача тепла в социальные учреждения начинается с сегодняшнего дня
Общество
«Сладкая» месть: липчанин испортил двигатель «Audi» бывшей жены сахаром
Происшествия
«В старый «Мерседес» я могу посадить до ста пассажиров. А сколько их поместится в новый «Волгабас»?
Общество
Липчан предупреждают о заморозках
Погода в Липецке
«Пришли к ним в квартиру и ужаснулась: разруха, грязь, вонь»
Происшествия
В Липецкой области раскрыта кража денег из банкомата
Происшествия
ИИ помогает коммунальщикам отфутболивать липчан?
Общество
К концу осени в Липецке благоустроят пруд на улице Земной
Общество
Еще одна ночь прошла при «желтом уровне»
Происшествия
Читать все
«В старый «Мерседес» я могу посадить до ста пассажиров. А сколько их поместится в новый «Волгабас»?
Общество
ИИ помогает коммунальщикам отфутболивать липчан?
Общество
Юрий Итин: «После Мастерской Михалкова мы поняли: нужно менять философию декораций и художественно-постановочную часть»
Культура
Поджигателю из сквера Ани Гайтеровой дали 5 суток административного ареста
Происшествия
Неудачная стрижка йоркширского терьера обошлась груминг-салону в 47 тысяч рублей
Общество
Юный ельчанин задержан за распространение наркотиков
Происшествия
Лишённая прав липчанка села за руль «Волги»: женщина получила 120 часов обязательных работ
Происшествия
Украденные 50 плиток шоколада придётся отработать
Происшествия
Обматерившего инспектора ДПС пьяного водителя оштрафовали на 20 000 рублей
Происшествия
Липецкие хоккеисты обыграли… «Липецк»
Спорт
Читать все
Спорт
169
52 минуты назад

Липецкие хоккеисты обыграли… «Липецк»

Воспитанники липецкого хоккея почему-то больше нужны Тамбову, чем родному городу.

На льду ДС «Звездный» липецкие хоккеисты в контрольном матче в рамках предсезонной подготовки были биты «молодёжкой» «Тамбова» - 2:7.

По три шайбы побывали в липецких воротах в первом и втором периодах, одна – в третьем.

В составе тамбовчан «дублями» отметились Матвей Иванов (одна из шайб в большинстве) и Евгений Захаров, последний записал на свой счёт и одну результативную передачу. В середине второго периода четвёртую шайбу у гостей забросил Михаил Найдёнышев, умудрившийся отличиться в меньшинстве. Все трое – уроженцы Липецка и воспитанники липецкого хоккея, но играют почему-то не в родной команде, которая по идее и должна делать ставку на местных игроков.

Даже в прошлом провальном сезоне, когда «Липецк» обессмертил своё имя, проведя худшую серию в истории отечественного хоккея – 36 поражений подряд в слабейшей лиге России эти парни были одними из редких светлых пятен в команде. Захаров, который являлся капитаном команды, в 43 матчах забросил 16 шайб и 21 раз ассистировал партнёрам. Т.е. он оказался непосредственно причастен к 37 шайбам из 108 заброшенных всей командой, т.е. к каждому третьему голу. Статистика Иванова: 43 матча, 37 (18+19) очков, Найдёнышева – 17 игр, 10 (4+6) очков.

Выходит, эти игроки не так уж и бездарны, раз сейчас они делают погоду в составе одной из самых титулованных команд НМХЛ. По нашей информации, одной из причин их ухода стало то, в Липецке их ждал тупик: парням по 19 полных лет, нынешний сезон для них последний, когда разрешено играть в молодёжном хоккее. Летом пришлось бы вешать коньки на гвоздь, ведь взрослой команды в нашем городе нет уже десять лет. А в Тамбове с парнями заключили двусторонние контракты: если будут хорошо проявлять себя в молодёжке, то могут сыграть и за главную команду в ВХЛ и в итоге реализовать мечту и попасть в профессиональный хоккей. Как говорится, почувствуйте разницу…

У липчан шайбы в равных составах забросили нападающий Артём Бортников – во втором периоде при счёте 0:5 и защитник Марк Диков (с передачи Борникова) , за 4 с небольшим минуты до финальной сирены установивший окончательный счёт. Оба в прошлом сезоне выступали за юниорский состав воскресенского «Химика».

Под руководством 48-летнего уроженца Воскресенска тренера Дмитрия Евстигнеева собирают команду в основном из приезжих игроков. Свои воспитанники в составе липецкой команды – редкие «краснокнижные» экземпляры.

Сезон «сборная солянка» начнёт 5 и 6 октября домашними матчами с «Протоном» из Нововоронежа.
Хоккей
МХК «Липецк»
1
0
1
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Зажигалки по паспорту, охлажденные кредиты — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 32%
Общество
Две центральные улицы Липецка перекрываются на время реконструкции теплосетей
Общество
Пребывание в лесах области ограничено до 30 сентября
Общество
Трамвай вновь связал правый и левый берега в Липецке
Здоровье
С отравлением грибами в больнице остаётся одна пациентка
Общество
При хорошей погоде «Петропарк» примет первых посетителей уже этой осенью
Экономика
Цены на бензин продолжают расти в Липецкой области
Экономика
Вложения липчан в страхование выросли на 38%
Экономика
Расходы липчан на платные услуги выросли на 1,5%
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить