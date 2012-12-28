Липецкие хоккеисты обыграли… «Липецк»

Воспитанники липецкого хоккея почему-то больше нужны Тамбову, чем родному городу.

На льду ДС «Звездный» липецкие хоккеисты в контрольном матче в рамках предсезонной подготовки были биты «молодёжкой» «Тамбова» - 2:7.По три шайбы побывали в липецких воротах в первом и втором периодах, одна – в третьем.В составе тамбовчан «дублями» отметились Матвей Иванов (одна из шайб в большинстве) и Евгений Захаров, последний записал на свой счёт и одну результативную передачу. В середине второго периода четвёртую шайбу у гостей забросил Михаил Найдёнышев, умудрившийся отличиться в меньшинстве. Все трое – уроженцы Липецка и воспитанники липецкого хоккея, но играют почему-то не в родной команде, которая по идее и должна делать ставку на местных игроков.Даже в прошлом провальном сезоне, когда «Липецк» обессмертил своё имя, проведя худшую серию в истории отечественного хоккея – 36 поражений подряд в слабейшей лиге России эти парни были одними из редких светлых пятен в команде. Захаров, который являлся капитаном команды, в 43 матчах забросил 16 шайб и 21 раз ассистировал партнёрам. Т.е. он оказался непосредственно причастен к 37 шайбам из 108 заброшенных всей командой, т.е. к каждому третьему голу. Статистика Иванова: 43 матча, 37 (18+19) очков, Найдёнышева – 17 игр, 10 (4+6) очков.Выходит, эти игроки не так уж и бездарны, раз сейчас они делают погоду в составе одной из самых титулованных команд НМХЛ. По нашей информации, одной из причин их ухода стало то, в Липецке их ждал тупик: парням по 19 полных лет, нынешний сезон для них последний, когда разрешено играть в молодёжном хоккее. Летом пришлось бы вешать коньки на гвоздь, ведь взрослой команды в нашем городе нет уже десять лет. А в Тамбове с парнями заключили двусторонние контракты: если будут хорошо проявлять себя в молодёжке, то могут сыграть и за главную команду в ВХЛ и в итоге реализовать мечту и попасть в профессиональный хоккей. Как говорится, почувствуйте разницу…У липчан шайбы в равных составах забросили нападающий Артём Бортников – во втором периоде при счёте 0:5 и защитник Марк Диков (с передачи Борникова) , за 4 с небольшим минуты до финальной сирены установивший окончательный счёт. Оба в прошлом сезоне выступали за юниорский состав воскресенского «Химика».Под руководством 48-летнего уроженца Воскресенска тренера Дмитрия Евстигнеева собирают команду в основном из приезжих игроков. Свои воспитанники в составе липецкой команды – редкие «краснокнижные» экземпляры.Сезон «сборная солянка» начнёт 5 и 6 октября домашними матчами с «Протоном» из Нововоронежа.