Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
На улице Минской из окна выбросили раковину
Происшествия
В центре Липецка отключение воды из-за аварии на сетях водоснабжения
Общество
«Липецкие театральные встречи» открыла премьера фильма «Никита» о Михалкове
Общество
В районе Сокола – большое отключение холодной воды
Общество
«Сладкая» месть: липчанин испортил двигатель «Audi» бывшей жены сахаром
Происшествия
Подача тепла в социальные учреждения начинается с сегодняшнего дня
Общество
В Липецкой области еще один дождливый день
Погода в Липецке
«Металлург» в Рязани будет судить самый юный арбитр в истории клуба
Спорт
Еще одна ночь прошла при «желтом уровне»
Происшествия
Добили изможденных сибиряков
Спорт
Читать все
Подача тепла в социальные учреждения начинается с сегодняшнего дня
Общество
«Сладкая» месть: липчанин испортил двигатель «Audi» бывшей жены сахаром
Происшествия
Сегодня в Липецке: семейные ценности– четверть липчан согласны на детей вне брака, день, когда нельзя целоваться
Общество
В районе Сокола – большое отключение холодной воды
Общество
Автобусы маршрутов №347 и №315 временно не будут заезжать на старую сокольскую автостанцию
Общество
К концу осени в Липецке благоустроят пруд на улице Земной
Общество
Сезон клещей ещё не прошёл: покусаны 5,8 тысячи человек
Здоровье
Еще одна ночь прошла при «желтом уровне»
Происшествия
За неделю в Липецкой области ОРВИ заболели 4550 человек
Здоровье
За выходные в 10 ДТП пострадали 7 человек
Общество
Читать все
Общество
383
49 минут назад
1

За выходные в 10 ДТП пострадали 7 человек

46 аварий обошлись без пострадавших.


26 сентября в Липецке на улице Хренникова столкнулись три автомобиля: две «Лады Гранты» и «Ниссан». В ДТП пострадали 19-летний водитель иномарки и 36-летний водитель одной из «Грант». В тот же день на ул. Баумана водитель ГАЗа совершил наезд на стоящий автомобиль «Чери». От удара «Чери» врезался в светофорный столб, а его 79-летний водитель был госпитализирован с травмами.

27 сентября на трассе Орел–Тамбов в Грязинском районе столкнулись «Дацун» и «Рено». Пострадали оба водителя и 57-летняя пассажирка «Дацуна». В тот же день в Липецком районе водитель грузовика МАН совершил наезд на стоящий автомобиль ГАЗ. 60-летнего водителя ГАЗа доставили в больницу.

28 сентября в Липецке вечером на ул. Циолковского водитель «Ссанг Йонга» сбил 55-летнюю женщину, которую госпитализировали.

Всего в 10 ДТП пострадали семь человек за выходные. Было зарегистрировано 46 фактов механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей, сообщили в Госавтоинспекция УМВД России по Липецкой области.
0
0
1
1
1

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
кит
31 минуту назад
56 столкновений за выходные! Просто нет слов ! Криворукие или косоглазые или просто беспечные ! Автобизнес в прибыли !
Ответить
Рекомендуем
Общество
Зажигалки по паспорту, охлажденные кредиты — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 32%
Общество
Две центральные улицы Липецка перекрываются на время реконструкции теплосетей
Общество
Пребывание в лесах области ограничено до 30 сентября
Общество
Трамвай вновь связал правый и левый берега в Липецке
Здоровье
С отравлением грибами в больнице остаётся одна пациентка
Общество
При хорошей погоде «Петропарк» примет первых посетителей уже этой осенью
Экономика
Цены на бензин продолжают расти в Липецкой области
Экономика
Вложения липчан в страхование выросли на 38%
Экономика
Расходы липчан на платные услуги выросли на 1,5%
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить