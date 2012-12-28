За выходные в 10 ДТП пострадали 7 человек

46 аварий обошлись без пострадавших.

26 сентября в Липецке на улице Хренникова столкнулись три автомобиля: две «Лады Гранты» и «Ниссан». В ДТП пострадали 19-летний водитель иномарки и 36-летний водитель одной из «Грант». В тот же день на ул. Баумана водитель ГАЗа совершил наезд на стоящий автомобиль «Чери». От удара «Чери» врезался в светофорный столб, а его 79-летний водитель был госпитализирован с травмами.27 сентября на трассе Орел–Тамбов в Грязинском районе столкнулись «Дацун» и «Рено». Пострадали оба водителя и 57-летняя пассажирка «Дацуна». В тот же день в Липецком районе водитель грузовика МАН совершил наезд на стоящий автомобиль ГАЗ. 60-летнего водителя ГАЗа доставили в больницу.28 сентября в Липецке вечером на ул. Циолковского водитель «Ссанг Йонга» сбил 55-летнюю женщину, которую госпитализировали.Всего в 10 ДТП пострадали семь человек за выходные. Было зарегистрировано 46 фактов механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей, сообщили в Госавтоинспекция УМВД России по Липецкой области.