67-летний «инвестор» из Станового перевёл мошенникам больше шести миллионов

Мужчину обманули дважды.

67-летний житель Станового дважды стал жертвой аферистов. Первый раз — в ноябре прошлого года: тогда, пытаясь стать инвестором, они лишился больше трёх миллионов рублей.Но в этом году он снова наступил на те же грабли. По данным пресс-службы УМВД России по Липецкой области, в одном из мессенджеров становлянцу написала женщина, которая представилась менеджером площадки, обеспечивающей доступ к биржевым торгам. Она обещала помочь мужчине заработать на инвестициях. Нужно был только переводить деньги по номеру телефона. И за 10 дней мужчина сделал семь переводов на суммы от 315 тысяч до 990 тысяч рублей — всего на 3 миллиона 382 тысячи рублей.Дохода от вложений становлянец так и не увидел. Зато на связь с ним вышел «представитель банка» и потребовал оплатить подоходный налог. После этого мужчина понял, что снова стал жертвой мошенников, и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело по части четвёртой статьи 159 УК РФ «Мошенничество».