Сергей Кажакин будет обжаловать приговор
Происшествия
Кражу денег из банкомата записала камера наблюдения
Происшествия
В тройном столкновении легковых машин пострадали два водителя
Происшествия
Без труда не вытащишь пьяного из пруда: на помощь утопающему пришли спасатели
Происшествия
Суд приговорил Сергея Кажакина к 17 годам лишения свободы
Происшествия
На улице Октябрьской у областного суда убрали второстепенный выезд на улицу Карла Маркса
Общество
В Липецкой области автоинспекторы помогли роженице вовремя доехать до роддома
Общество
Припаркованные автомобили регулярно блокируют движение трамваев в Липецке
Общество
Сергей Есенин из Липецкой области утверждает, что он потомок Сергея Есенина.
Общество
С 1 октября повышается стоимость проезда в Данкове
Общество
Статистика: из зарубежных стран липчане предпочитали для отдыха Турцию и Египет
Общество
23-летний закладчик получил 10 лет колонии строгого режима
Происшествия
В тройном столкновении легковых машин пострадали два водителя
Происшествия
Липецкая вечЁка: приговор убийце психолога, потомок Сергея Есенина и экспресс роды
Общество
В Липецкой области будут судить трёх зиц-председателей
Происшествия
В Воловском районе нашли минометный боеприпас
Происшествия
Липецкий дзюдоист выиграл турнир памяти двукратного чемпиона Европы
Спорт
У Покотыло в Липецке опять не покатило
Спорт
Выходные в Липецке: юбилей маэстро, День Тракторного, билетов на Никиту Михалкова не достать
Общество
Технический кружок НЛМК поможет получить профессию уже в школе
НЛМК Live
Спорт
112
сегодня, 10:07

Липецкий дзюдоист выиграл турнир памяти двукратного чемпиона Европы

Александр Уваров прошёл жёсткий отбор на чемпионат России.

«Золотую» медаль престижного Всероссийского турнира по дзюдо в Волгограде завоевал воспитанник липецкой спортивной школы №8 «Юность» Александр Уваров.

Наш земляк выступал в самой лёгкой весовой категории у мужчин – до 60 кг, где победу оспаривали 18 дзюдоистов. На пути к вершине пьедестала Уварову удалось одержать 4 победы, в том числе в финале – над Кандемиром Арипшевым из Кабардино-Балкарии.

Все схватки Уваров выиграл по очкам, за исключением второй, в которой ему хватило полутора минут, чтобы провести бросок на «иппон» и выиграть у представлявшего Москву Камрана Мамедова.

ar1VIejfio7t4PhevCqKxLSXRP78AmdC4ufgCuCu0QYK9g2oYMhaSBLjxyp9gSsWu_YurS9ZiRv7yonoRoHsXANQ.jpg

Самый главный итог турнира в том, что победа позволила Александру отобраться на чемпионат России, который пройдёт в октябре в Свердловской области.

Турнир был посвящён памяти уроженца города на Волге чемпиона Европы по дзюдо 1977 и 1979 гг. Евгения Погорелова. Мастер спорта международного класса дослужился до звания полковника милиции, трагически погиб на 51-м году жизни в 2003 году.

Фото предоставлено участниками соревнований
Дзюдо
Александр Уваров
ДЮСШ №8
