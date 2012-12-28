Липецкий дзюдоист выиграл турнир памяти двукратного чемпиона Европы

Александр Уваров прошёл жёсткий отбор на чемпионат России.

Турнир был посвящён памяти уроженца города на Волге чемпиона Европы по дзюдо 1977 и 1979 гг. Евгения Погорелова. Мастер спорта международного класса дослужился до звания полковника милиции, трагически погиб на 51-м году жизни в 2003 году.





«Золотую» медаль престижного Всероссийского турнира по дзюдо в Волгограде завоевал воспитанник липецкой спортивной школы №8 «Юность» Александр Уваров.Наш земляк выступал в самой лёгкой весовой категории у мужчин – до 60 кг, где победу оспаривали 18 дзюдоистов. На пути к вершине пьедестала Уварову удалось одержать 4 победы, в том числе в финале – над Кандемиром Арипшевым из Кабардино-Балкарии.Самый главный итог турнира в том, что победа позволила Александру отобраться на чемпионат России, который пройдёт в октябре в Свердловской области.