35-летняя женщина перевела мошенникам 570 000 рублей, пытаясь заработать на инвестициях
20-летнего ельчанина будут судить по обвинению в покушении на убийство сверстника и нападениях на подростков
НЛМК Live
102
26 минут назад
1
На НЛМК определили лучшего горнового доменной печи
На НЛМК провели конкурс «Лучший по профессии» среди горновых доменной печи. Это одна из ключевых профессий в металлургии — горновые управляют процессом плавки, начиная с загрузки сырья в доменную печь и заканчивая выпуском чугуна.
По итогам конкурса победу одержал Валентин Сырских из доменного цеха №2. Второе место занял Сергей Лунев из доменного цеха №-1, третье — Александр Шкатов из доменного цеха №2. «Лучшим молодым рабочим» стал также горновой второго доменного цеха Дмитрий Фомин. Эту награду вручают лучшему участнику в возрасте до 30 лет. Победители получили премии в размере от 25 до 60 тысяч рублей в зависимости от места.
— Важно любить свою работу, стараться выполнить ее хорошо и не бояться новых вызовов. Конкурс профмастерства — как раз такой вызов для всех нас. Здесь каждый может увидеть свои сильные стороны и места, где нужно приложить больше усилий для развития, — поделился Дмитрий Фомин.
Конкурсы профессионального мастерства на НЛМК ежегодно собирают более тысячи участников. В этом году в компании их проведут 48. Сильнейших уже определили среди водителей карьерных самосвалов, грануляторщиков доменного щебня, осмотрщиков-ремонтников вагонов и других специальностей.
Комментарии (1)