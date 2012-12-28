Все новости
НЛМК Live
102
26 минут назад
1

На НЛМК определили лучшего горнового доменной печи

На НЛМК провели конкурс «Лучший по профессии» среди горновых доменной печи. Это одна из ключевых профессий в металлургии — горновые управляют процессом плавки, начиная с загрузки сырья в доменную печь и заканчивая выпуском чугуна. 

Конкурс объединил почти 40 сотрудников доменных цехов. В финале вышли половина из них. В практическом испытании конкурсантам нужно было обрезать металлический прут строго по указанным меткам. В технологическом процессе такими прутами открывают летку — отверстие для выпуска чугуна из доменной печи. В этой операции важна скорость и точность обрезки. 

По итогам конкурса победу одержал Валентин Сырских из доменного цеха №2. Второе место занял Сергей Лунев из доменного цеха №-1, третье — Александр Шкатов из доменного цеха №2. «Лучшим молодым рабочим» стал также горновой второго доменного цеха Дмитрий Фомин. Эту награду вручают лучшему участнику в возрасте до 30 лет. Победители получили премии в размере от 25 до 60 тысяч рублей в зависимости от места. 

— Важно любить свою работу, стараться выполнить ее хорошо и не бояться новых вызовов. Конкурс профмастерства — как раз такой вызов для всех нас. Здесь каждый может увидеть свои сильные стороны и места, где нужно приложить больше усилий для развития, — поделился Дмитрий Фомин.

Конкурсы профессионального мастерства на НЛМК ежегодно собирают более тысячи участников. В этом году в компании их проведут 48. Сильнейших уже определили среди водителей карьерных самосвалов, грануляторщиков доменного щебня, осмотрщиков-ремонтников вагонов и других специальностей.

конкурс

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Липчанка
4 минуты назад
Валентин,мы тебя поздравляем! Так держать!
Ответить
