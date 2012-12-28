Сегодня в Липецке: интеллектуальные игры на трезвую голову, выгоревших липчан заменят на работе
20-летний липчанин проломил кирпичную стену и обокрал гараж
Также его подозревают в квартирной краже и грабеже.
«По данным следствия, в июле этого года, проломив стену кирпичного гаража у дома по Осеннему проезду в Липецке, парень украл 10 системных блоков компьютера, комплект летней резины, болгарку и мешок шпаклевки — всего на 249 тысяч рублей. Также полицейские установили его причастность к квартирной краже и грабежу. Из квартиры на площади Мира он похитил сотовый телефон и смарт-часы: ущерб составил 17 тысяч рублей. А спустя несколько дней подозреваемый ограбил знакомую, отняв у неё сотовый телефон за 2500 рублей», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Похищенное парень продал или оставлял себе. Комплект резины и сотовый телефон изъяты.
Возбуждены уголовные дела по пунктам «б, в» части второй статьи 158 УК РФ (кража с незаконным проникновением в хранилище и с причинением значительного ущерба), пункту «а» части третьей статьи 158 УК РФ (кража с незаконным проникновением в жилище), по части первой статьи 161 УК РФ (грабёж). Подозреваемый арестован на время следствия.
