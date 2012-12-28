Все новости
Происшествия
498
сегодня, 09:39
5

20-летний липчанин проломил кирпичную стену и обокрал гараж

Также его подозревают в квартирной краже и грабеже. 

20-летний липчанин задержан по подозрению в кражах и грабеже.

«По данным следствия, в июле этого года, проломив стену кирпичного гаража у дома по Осеннему проезду в Липецке, парень украл 10 системных блоков компьютера, комплект летней резины, болгарку и мешок шпаклевки — всего на 249 тысяч рублей. Также полицейские установили его причастность к квартирной краже и грабежу. Из квартиры на площади Мира он похитил сотовый телефон и смарт-часы: ущерб составил 17 тысяч рублей. А спустя несколько дней подозреваемый ограбил знакомую, отняв у неё сотовый телефон за 2500 рублей», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

Похищенное парень продал или оставлял себе. Комплект резины и сотовый телефон изъяты.

Возбуждены уголовные дела по пунктам «б, в» части второй статьи 158 УК РФ (кража с незаконным проникновением в хранилище и с причинением значительного ущерба), пункту «а» части третьей статьи 158 УК РФ (кража с незаконным проникновением в жилище), по части первой статьи 161 УК РФ (грабёж). Подозреваемый арестован на время следствия.
кража
0
0
4
1
0

Комментарии (5)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Егор
1 минуту назад
Я сдаю 3-шку в Москве и маленький домик под дачу летом у Троекурово.Сам живу в Липецке. Зачем мне работать? И меня теперь на принудительные работы?
Ответить
При СССР
18 минут назад
Нельзя было не работать. И статья была за тунеядство. И милиция, и райком ВЛКСМ следил. Помню, после института дали направление и на работу, и в аспирантуру. Экзамены сдала, поступила, с работы уволилась, так через месяц и в милицию вызвали повесткой по месту проживания и в райком на беседу пригласили. В милицию сходила, документы показала, а в райком отзвонилась, уже учиться уехала.
Ответить
нквд
36 минут назад
Пора бы закон поменять . не работаешь больше месяца . отправлять на принудительные работ
Ответить
Сергей Б
3 минуты назад
не получится. Можно жить на пассивный доход (сдавать жильё или проценты от вклада). Лучше бы Вы предложили иную формулировку: нет дохода-становись на учёт.
Ответить
Однако
сегодня, 10:02
Преступность в городе значительно помолодела. Не работают, воруют, людей бьют.
Ответить
