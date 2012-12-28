В районе Октябрьского моста серьезное ДТП — на месте работают несколько бригад скорой помощи
Происшествия
сегодня, 16:14
В Тербунском районе нашли снаряд и четыре миномётные мины
Все взрывоопасные предметы уничтожены пиротехниками.
А сегодня четыре минометные мины были обнаружены при раскопках в поле недалеко от деревни Плехановка Тербунского района в сторону Васильевского пруда. До ближайшего жилого дома от этого места далеко — три километра.
Днём специалисты пиротехнической группы Управления ГПСС Липецкой области уничтожили все пять взрывоопасных предметов.
