В Тербунском районе нашли снаряд и четыре миномётные мины

Все взрывоопасные предметы уничтожены пиротехниками.

В минувшую пятницу, 19 сентября в карьере в селе Угрозы Тербунского района нашли снаряд. Как сообщает ГУ МЧС России по Липецкой области, место обнаружения взрывоопасного предмета до прибытия пиротехнической группы оцепили полицейские. Эвакуации населения не потребовалось.А сегодня четыре минометные мины были обнаружены при раскопках в поле недалеко от деревни Плехановка Тербунского района в сторону Васильевского пруда. До ближайшего жилого дома от этого места далеко — три километра.Днём специалисты пиротехнической группы Управления ГПСС Липецкой области уничтожили все пять взрывоопасных предметов.