В 15:00 в городе было +29,6 градуса.

Сегодня в Липецке побит температурный рекорд. Как рассказал GOROD48 дежурный синоптик Липецкого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Зиборов, до этого температурным максимумом для 22 сентября считалось +28,2 градуса Цельсия: такую температуру зафиксировали в 1937 году.Сегодня же в 15:00 в городе было +29,6 градуса. И, может быть, будет ещё жарче! Окончательно это станет известно после 18:00.

Добавим, что сегодня осеннее равноденствие, день с которого в Северном полушарии началась астрономическая осень. Светлое время суток с 22 сентября будет постепенно сокращаться вплоть до зимнего солнцестояния — 21 декабря, когда наступает самый короткий день в году.