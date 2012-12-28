В районе Октябрьского моста серьезное ДТП — на месте работают несколько бригад скорой помощи
Версия трагедии на улице Адмирала Макарова: оставшиеся одни в комнате мальчики играли с огнём
Криминального авторитета будут судить по обвинению в занятии высшего положения в преступной иерархии
Погода в Липецке
сегодня, 15:33
В Липецке побит температурный рекорд
В 15:00 в городе было +29,6 градуса.
И, может быть, будет ещё жарче! Окончательно это станет известно после 18:00.
Добавим, что сегодня осеннее равноденствие, день с которого в Северном полушарии началась астрономическая осень. Светлое время суток с 22 сентября будет постепенно сокращаться вплоть до зимнего солнцестояния — 21 декабря, когда наступает самый короткий день в году.
