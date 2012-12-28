В районе Октябрьского моста серьезное ДТП — на месте работают несколько бригад скорой помощи
В мире
сегодня, 12:17
Чехия начала выдавать россиянам визы с пометкой «посещение» вместо туристических
Чехия начала выдавать россиянам визы с пометкой «посещение» вместо туристических, чтобы компенсировать потери из-за антироссийской политики ЕС.
«По самым скромным подсчетам, из-за отказа от российских туристов Чешская Республика с 2022 года потеряла от 195 миллионов евро до почти 200 миллионов. На фоне этого чехи стали охотнее выдавать «маскировочные» визы», — говорится в публикации.
Уточняется, что теперь в визах вместо цели визита в Чехию указывают не «туризм», а «посещение», поскольку это имеет такую же юридическую силу.
Отмечается, что одно из главных требований к россиянам для въезда на территорию Чехии — наличие загранпаспорта на десять лет.
