Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В липецком пруду утонул рыбак
Происшествия
Свершилось! Наши волейболистки наконец-то победили
Спорт
Владелец собаки, покусавшей ребёнка, выплатит огромную сумму
Происшествия
В Грязях будут судить парня, из-за которого тяжелые травмы получила 2-летняя девочка
Происшествия
В Ельце полыхает многоэтажка
Происшествия
Прикрепиться к поликлинике без личного посещения
Общество
Когда семь пятниц на неделе, то не бывает выходных
Неделя 48
В Липецкой области красный уровень воздушной опасности
Происшествия
Антициклон возвращает в Липецкую область июльскую погоду
Погода в Липецке
В районе Сокола отключат холодную воду
Общество
Читать все
Прикрепиться к поликлинике без личного посещения
Общество
Владелец собаки, покусавшей ребёнка, выплатит огромную сумму
Происшествия
В Ельце полыхает многоэтажка
Происшествия
В липецком пруду утонул рыбак
Происшествия
Над регионом чистое небо
Общество
В Липецкой области красный уровень воздушной опасности
Происшествия
Антициклон возвращает в Липецкую область июльскую погоду
Погода в Липецке
Свершилось! Наши волейболистки наконец-то победили
Спорт
В районе Сокола отключат холодную воду
Общество
«Пожар года» в Ельце ликвидирован – выгорели 900 квадратных метров
Происшествия
Читать все
Происшествия
212
44 минуты назад

«Пожар года» в Ельце ликвидирован – выгорели 900 квадратных метров

Огонь тушили в течение нескольких часов.

МСЧ отчиталось о ликвидации пожара в доме на улице Юбилейной, 23 в Ельце.

- Погибших и пострадавших нет. Огнем уничтожена кровля на 900 квадратах. Для тушения привлекались 35 специалистов и 11 единицы техники, - сообщили в ведомстве.

Судя по кадрам фото и видео, борьба с огнём длилась не один час. В Сети немало кадров полыхающего здания, снятых ещё при дневном свете. Следующие фото и видео, а также итоговое интервью о победе над огнём сняты уже в вечерней тьме.

По словам начальника управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России по Липецкой области Евгения Колыбелкина, огонь возник в одной из квартир на верхнем этаже, откуда перекинулся на чердак здания. Пламя быстро распространилось почти по всех площади чердака, но огнеборцы сумели предотвратить его дальнейшего расползания на жилые квартиры.
Пожар
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Зажигалки по паспорту, охлажденные кредиты — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 32%
Общество
Две центральные улицы Липецка перекрываются на время реконструкции теплосетей
Общество
Пребывание в лесах области ограничено до 30 сентября
Общество
Трамвай вновь связал правый и левый берега в Липецке
Здоровье
С отравлением грибами в больнице остаётся одна пациентка
Общество
При хорошей погоде «Петропарк» примет первых посетителей уже этой осенью
Экономика
Цены на бензин продолжают расти в Липецкой области
Экономика
Вложения липчан в страхование выросли на 38%
Экономика
Расходы липчан на платные услуги выросли на 1,5%
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить