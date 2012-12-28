Происшествия
«Пожар года» в Ельце ликвидирован – выгорели 900 квадратных метров
Огонь тушили в течение нескольких часов.
- Погибших и пострадавших нет. Огнем уничтожена кровля на 900 квадратах. Для тушения привлекались 35 специалистов и 11 единицы техники, - сообщили в ведомстве.
Судя по кадрам фото и видео, борьба с огнём длилась не один час. В Сети немало кадров полыхающего здания, снятых ещё при дневном свете. Следующие фото и видео, а также итоговое интервью о победе над огнём сняты уже в вечерней тьме.
По словам начальника управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России по Липецкой области Евгения Колыбелкина, огонь возник в одной из квартир на верхнем этаже, откуда перекинулся на чердак здания. Пламя быстро распространилось почти по всех площади чердака, но огнеборцы сумели предотвратить его дальнейшего расползания на жилые квартиры.
