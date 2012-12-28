Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В липецком пруду утонул рыбак
Происшествия
Свершилось! Наши волейболистки наконец-то победили
Спорт
Владелец собаки, покусавшей ребёнка, выплатит огромную сумму
Происшествия
В Грязях будут судить парня, из-за которого тяжелые травмы получила 2-летняя девочка
Происшествия
В Ельце полыхает многоэтажка
Происшествия
Прикрепиться к поликлинике без личного посещения
Общество
Когда семь пятниц на неделе, то не бывает выходных
Неделя 48
В Липецкой области красный уровень воздушной опасности
Происшествия
Антициклон возвращает в Липецкую область июльскую погоду
Погода в Липецке
В районе Сокола отключат холодную воду
Общество
Читать все
Прикрепиться к поликлинике без личного посещения
Общество
Владелец собаки, покусавшей ребёнка, выплатит огромную сумму
Происшествия
В Ельце полыхает многоэтажка
Происшествия
В липецком пруду утонул рыбак
Происшествия
Над регионом чистое небо
Общество
В Липецкой области красный уровень воздушной опасности
Происшествия
Антициклон возвращает в Липецкую область июльскую погоду
Погода в Липецке
Свершилось! Наши волейболистки наконец-то победили
Спорт
В районе Сокола отключат холодную воду
Общество
«Пожар года» в Ельце ликвидирован – выгорели 900 квадратных метров
Происшествия
Читать все
Происшествия
3479
сегодня, 19:26
9

В Ельце полыхает многоэтажка

Семь пожарных расчётов пытаются погасить столб пламени, который охватил почти всю крышу здания.

В Ельце открытым пламенем горит многоэтажный дом на улице Юбилейной, 23.

Судя по всему, огнём охвачен чердак, пламя пробивается через крышу на площади в несколько десятков квадратных метров.При этом, минимум, одна из квартир на верхнем этаже выгорела - возможно, в ней и произошёл пожар. 

12.jpg

В ГУ МЧС России по Липецкой области сообщили, что пожарные подразделения сейчас заняты ликвидацией пожара.

Масштабы ущерба и возможное число пострадавших станут известны позднее.


Позже комментарий в Telegram-канале дал мэр Ельца Вячеслав Жабин

"Сегодня в 17:39 в службу ЕДДС поступило сообщение о задымлении из окна пятого этажа в посёлке Строитель. Экстренные службы оперативно прибыли на место происшествия. Жителей эвакуировали, ситуация осложнена тем, что пламя распространилось на крышу здания. По предварительной информации пострадавших нет. Тушение пожара осуществляют расчёты семи пожарных подразделений. Причины возгорания будут установлены позднее", - написал градоначальник.  
Пожар
1
11
6
0
0

Комментарии (9)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Причина
сегодня, 21:58
Износ фонда , плохой жэк
Ответить
Автору
сегодня, 21:27
Мож ты хотел сказать многоквартирный дом ?!?
Ответить
Ответ
49 минут назад
А там разве один этаж?
Ответить
Точно
24 минуты назад
А там разве один этаж? Этажей очень много. Целых пять. Было бы девять, был бы небоскреб
Ответить
Так и есть
11 минут назад
Этажей очень много. Целых пять. Было бы девять, был бы небоскреб Всё, что ввше двух этажей официально считается многоэтажкой. Ошибки у автора нет. Слово "небоскрёб" официально не применяется.
Ответить
Лиза
сегодня, 20:30
Кошмар. Сочувствую жильцам...
Ответить
Ин
сегодня, 20:14
А давно советские общаги многоэтажками стали?
Ответить
Ответ
10 минут назад
Они ими и были. По плану строительства таки и назывались. Всё верно.
Ответить
Леша
сегодня, 20:00
Повод провести в доме кап ремонт.
Ответить
Рекомендуем
Общество
Зажигалки по паспорту, охлажденные кредиты — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 32%
Общество
Две центральные улицы Липецка перекрываются на время реконструкции теплосетей
Общество
Пребывание в лесах области ограничено до 30 сентября
Общество
Трамвай вновь связал правый и левый берега в Липецке
Здоровье
С отравлением грибами в больнице остаётся одна пациентка
Общество
При хорошей погоде «Петропарк» примет первых посетителей уже этой осенью
Экономика
Цены на бензин продолжают расти в Липецкой области
Экономика
Вложения липчан в страхование выросли на 38%
Экономика
Расходы липчан на платные услуги выросли на 1,5%
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить