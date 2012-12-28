Происшествия
В Ельце полыхает многоэтажка
Семь пожарных расчётов пытаются погасить столб пламени, который охватил почти всю крышу здания.
Судя по всему, огнём охвачен чердак, пламя пробивается через крышу на площади в несколько десятков квадратных метров.При этом, минимум, одна из квартир на верхнем этаже выгорела - возможно, в ней и произошёл пожар.
В ГУ МЧС России по Липецкой области сообщили, что пожарные подразделения сейчас заняты ликвидацией пожара.
Масштабы ущерба и возможное число пострадавших станут известны позднее.
Позже комментарий в Telegram-канале дал мэр Ельца Вячеслав Жабин
"Сегодня в 17:39 в службу ЕДДС поступило сообщение о задымлении из окна пятого этажа в посёлке Строитель. Экстренные службы оперативно прибыли на место происшествия. Жителей эвакуировали, ситуация осложнена тем, что пламя распространилось на крышу здания. По предварительной информации пострадавших нет. Тушение пожара осуществляют расчёты семи пожарных подразделений. Причины возгорания будут установлены позднее", - написал градоначальник.
