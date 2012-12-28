В Ельце полыхает многоэтажка

Семь пожарных расчётов пытаются погасить столб пламени, который охватил почти всю крышу здания.

В вашем браузере отключен JavaScript

Судя по всему, огнём охвачен чердак, пламя пробивается через крышу на площади в несколько десятков квадратных метров.При этом, минимум, одна из квартир на верхнем этаже выгорела - возможно, в ней и произошёл пожар.









В ГУ МЧС России по Липецкой области сообщили, что пожарные подразделения сейчас заняты ликвидацией пожара.





В вашем браузере отключен JavaScript

Масштабы ущерба и возможное число пострадавших станут известны позднее.





В вашем браузере отключен JavaScript



Позже комментарий в Telegram-канале дал мэр Ельца Вячеслав Жабин





"Сегодня в 17:39 в службу ЕДДС поступило сообщение о задымлении из окна пятого этажа в посёлке Строитель. Экстренные службы оперативно прибыли на место происшествия. Жителей эвакуировали, ситуация осложнена тем, что пламя распространилось на крышу здания. По предварительной информации пострадавших нет. Тушение пожара осуществляют расчёты семи пожарных подразделений. Причины возгорания будут установлены позднее", - написал градоначальник.

В Ельце открытым пламенем горит многоэтажный дом на улице Юбилейной, 23.