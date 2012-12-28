Лебедянец пойдет под суд за поджог машин, детских колясок и нападение с ножом на родную мать

Житель Лебедяни обвиняется в совершении целой серии противоправных деяний — от кражи и умышленной порчи автомобилей до угрозы убийством и причинения вреда здоровью собственной матери. Уголовное дело направлено в суд.

Старший следователь следственного отдела МО МВД России «Лебедянский» завершил расследование в отношении 39-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в целом ряде преступлений.В ночь на 9 марта 2025 года он проник в незапертую квартиру на улице Антонова и похитил женский кошелек с 2500 рублями, которые затем потратил на продукты и алкоголь.В период с 13 марта по 23 апреля лебедянец умышленно повредил три автомобиля: разбил стекло «Тойоты», поцарапал гвоздем «Ладу» и «Шкоду», причинив общий ущерб на сумму около 64 тысяч рублей. 22 марта он же угрожал убийством своей матери, а спустя три дня поджег три детские коляски в подъезде дома на улице Тургенева. Ущерб составил 45 тысяч рублей.10 мая в ходе ссоры обвиняемый нанес своей матери несколько ударов кухонным ножом в область предплечья и живота, после чего скрылся, а орудие преступления выбросил в мусорный бак. Потерпевшей был причинен легкий вред здоровью, ей потребовалась медицинская помощь.Обвинительное заключение утверждено прокурором Лебедянского района, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.