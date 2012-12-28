Выходные в Липецке: фестиваль «Мусаткин двор», нашумевший «Левша», вернутся лето и многоженец
Лебедянец пойдет под суд за поджог машин, детских колясок и нападение с ножом на родную мать
Лебедянец пойдет под суд за поджог машин, детских колясок и нападение с ножом на родную мать
Выходные в Липецке: фестиваль «Мусаткин двор», нашумевший «Левша», вернутся лето и многоженец
Происшествия
1430
вчера, 09:02
6
Лебедянец пойдет под суд за поджог машин, детских колясок и нападение с ножом на родную мать
Житель Лебедяни обвиняется в совершении целой серии противоправных деяний — от кражи и умышленной порчи автомобилей до угрозы убийством и причинения вреда здоровью собственной матери. Уголовное дело направлено в суд.
В ночь на 9 марта 2025 года он проник в незапертую квартиру на улице Антонова и похитил женский кошелек с 2500 рублями, которые затем потратил на продукты и алкоголь.
В период с 13 марта по 23 апреля лебедянец умышленно повредил три автомобиля: разбил стекло «Тойоты», поцарапал гвоздем «Ладу» и «Шкоду», причинив общий ущерб на сумму около 64 тысяч рублей. 22 марта он же угрожал убийством своей матери, а спустя три дня поджег три детские коляски в подъезде дома на улице Тургенева. Ущерб составил 45 тысяч рублей.
10 мая в ходе ссоры обвиняемый нанес своей матери несколько ударов кухонным ножом в область предплечья и живота, после чего скрылся, а орудие преступления выбросил в мусорный бак. Потерпевшей был причинен легкий вред здоровью, ей потребовалась медицинская помощь.
Обвинительное заключение утверждено прокурором Лебедянского района, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
0
0
10
0
0
Комментарии (6)