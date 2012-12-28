Все новости
Ремонт теплосети на Неделина продолжается: горячую воду обещают во второй половине дня
Общество
В Добринском районе утонул мужчина
Происшествия
В Липецкую область снова возвращается сухая и теплая погода
Погода в Липецке
Выходные в Липецке: фестиваль «Мусаткин двор», нашумевший «Левша», вернутся лето и многоженец
Общество
Лебедянец пойдет под суд за поджог машин, детских колясок и нападение с ножом на родную мать
Происшествия
Житель Грязей лишился более 2,5 млн рублей в результате инвестиционного мошенничества
Происшествия
вчера, 09:02
Лебедянец пойдет под суд за поджог машин, детских колясок и нападение с ножом на родную мать

Житель Лебедяни обвиняется в совершении целой серии противоправных деяний — от кражи и умышленной порчи автомобилей до угрозы убийством и причинения вреда здоровью собственной матери. Уголовное дело направлено в суд.

Старший следователь следственного отдела МО МВД России «Лебедянский» завершил расследование в отношении 39-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в целом ряде преступлений.

В ночь на 9 марта 2025 года он проник в незапертую квартиру на улице Антонова и похитил женский кошелек с 2500 рублями, которые затем потратил на продукты и алкоголь.
 
В период с 13 марта по 23 апреля лебедянец умышленно повредил три автомобиля: разбил стекло «Тойоты», поцарапал гвоздем «Ладу» и «Шкоду», причинив общий ущерб на сумму около 64 тысяч рублей.  22 марта он же  угрожал убийством своей матери, а спустя три дня поджег три детские коляски в подъезде дома на улице Тургенева. Ущерб составил 45 тысяч рублей.

10 мая в ходе ссоры обвиняемый нанес своей матери несколько ударов кухонным ножом в область предплечья и живота, после чего скрылся, а орудие преступления выбросил в мусорный бак. Потерпевшей был причинен легкий вред здоровью, ей потребовалась медицинская помощь.

Обвинительное заключение утверждено прокурором Лебедянского района, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Комментарии (6)

Буквоед
вчера, 17:40
Сразу сажать надо было!
Редкостный
вчера, 16:10
Поганец!!!
Я
вчера, 12:47
А когда то маленький был, миленький, ручки к маме тянул, смеялся. Эх жизнь, жизнь....
Точно
вчера, 15:40
И мама была тогда смешливая, не занудная. Время-времечко...
Александр Н.
вчера, 10:51
Такие вообще из тюрьмы выходить не должны,судьи дайте людям пожить спокойно от этого неадекватов.
Однако
вчера, 10:44
Пусть подольше посидит, хоть мать от него отдохнёт. Выросло дитятко.
