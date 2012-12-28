НЛМК открывает для школьников «Металлургическую смену»

Новолипецкий металлургический комбинат приглашает школьников 8-11 классов в профориентационный образовательный проект «Металлургическая смена». Он поможет познакомиться c основами металлургического производства и получить дополнительные баллы при поступлении в Липецкий государственный технический университет.Участники проекта две недели будут жить в Центре поддержки одаренных детей «Стратегия», где смогут углубленно изучить химию и физику, провести исследования в лаборатории материаловедения НЛМК и защитить собственный проект. Со школьниками будут работать преподаватели ведущих вузов России.Школьники смогут получить дополнительные баллы в лист достижений абитуриента при поступлении в ЛГТУ и Университет науки и технологий МИСиС.«Металлургическая смена» пройдет с 8 по 20 октября. Заявки на участие принимаются по телефону: +7(4742) 447-447. Обучение, проживание и питание оплачивает НЛМК.