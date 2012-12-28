Все новости
В липецком подъезде нашли тело женщины
Происшествия
Мэр Липецка раскритиковал концепцию детского игрового городка в Нижнем парке
Общество
«Все работы — про графику. График до нас пока не довели»
Общество
На десяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Центр Липецка встал в пробках
Общество
Сегодня в Липецке: что будет с движением в городе, вакансии, которые липчанам и даром не нужны
Общество
В Липецке сегодня спустят Комсомольский пруд
Общество
46-летняя ельчанка перевела мошенникам три миллиона рублей
Происшествия
Затопленный подвал может обойтись управляющей компании в 300 000 рублей
Общество
18-летний парень вывел со счета работодателя 150 тысяч рублей
Происшествия
НЛМК Live
61
22 минуты назад

НЛМК открывает для школьников «Металлургическую смену»

Новолипецкий металлургический комбинат приглашает школьников 8-11 классов в профориентационный образовательный проект «Металлургическая смена». Он поможет познакомиться c основами металлургического производства и получить дополнительные баллы при поступлении в Липецкий государственный технический университет. 

Участники проекта две недели будут жить в Центре поддержки одаренных детей «Стратегия», где смогут углубленно изучить химию и физику, провести исследования в лаборатории материаловедения НЛМК и защитить собственный проект. Со школьниками будут работать преподаватели ведущих вузов России.

Школьники смогут получить дополнительные баллы в лист достижений абитуриента при поступлении в ЛГТУ и Университет науки и технологий МИСиС.
«Металлургическая смена» пройдет с 8 по 20 октября. Заявки на участие принимаются по телефону: +7(4742) 447-447. Обучение, проживание и питание оплачивает НЛМК.

Металлургическая смена
0
0
0
1
0
