Сегодня в Липецке: что будет с движением в городе, вакансии, которые липчанам и даром не нужны
Сегодня в Липецке: что будет с движением в городе, вакансии, которые липчанам и даром не нужны
Липчанка пыталась заработать на «лайках» и отзывах и перевела мошенникам 242 500 рублей
Бугаков считает, что судья должен был засчитать гол, Поляков назвал «Металлург» самой играющей командой лиги
НЛМК Live
61
22 минуты назад
НЛМК открывает для школьников «Металлургическую смену»
Участники проекта две недели будут жить в Центре поддержки одаренных детей «Стратегия», где смогут углубленно изучить химию и физику, провести исследования в лаборатории материаловедения НЛМК и защитить собственный проект. Со школьниками будут работать преподаватели ведущих вузов России.
Школьники смогут получить дополнительные баллы в лист достижений абитуриента при поступлении в ЛГТУ и Университет науки и технологий МИСиС.
«Металлургическая смена» пройдет с 8 по 20 октября. Заявки на участие принимаются по телефону: +7(4742) 447-447. Обучение, проживание и питание оплачивает НЛМК.
0
0
0
1
0